Nye aktier udsolgt på en måned

Tilliden til Sparekassen Sjælland-Fyn med hovedsæde i Holbæk er stor. Så stor, at sparekassen nu kan melde udsolgt på de aktier, som sparekassen udsendte prospekt for i slutningen af marts.

Sagt lidt mere teknisk er emissionen fuldtegnet, og det betyder samtidig, at Sparekassen Sjælland-Fyn ikke får brug for den garanti, som Sydbank havde stillet i forbindelse med emis­sionen.

- Vi glæder os over, at både vores nuværende aktionærer og nye investorer virkelig vil os. Vi er både glade og stolte over, at vi nu er i mål med emissionen, som giver Sparekassen Sjælland-Fyn et nettoprovenu på cirka 437 millioner kroner, siger han i en pressemeddelelse, som ledsagede den formelle selskabsmeddelelse.

Med det store kapitaltilskud henter sparekassen to store gevinster. Den ene er, at sparekassen kan indfri en række gamle gældsposter til ret høje renter. Alene på den konto vil sparekassen nu få en årlig rentebesparelse på cirka 30 millioner kroner.

Den anden gevinst er, at sparekassen i ét hug kan indfase de nye såkaldte NEP-krav. Det er krav til alle pengeinstitutters kapital, som skal polstre dem ekstra grundigt - belært af erfaringerne fra finanskrisen for 10 år siden.

Og med de to mål i hus er der endda stadig penge til overs. Dem vil Sparekassen Sjælland-Fyn bruge til at realisere sparekassens fortsatte vækstplaner.

Lars Petersson konstaterer, at Sparekassen Sjælland-Fyn står stærkt efter 2017, hvor resultatet før skat er steget med 20 procent. Sparekassen Sjælland-Fyn har i det foregående år haft en stigning i kundetilgangen på knap fem procent og har derfor nu en kundekreds på over 156.000.

- Det er en udvikling, som, jeg forventer, fortsætter de kommende år, og kapitaludvidelsen sker derfor også som et led i at understøtte Sparekassen Sjælland-Fyns strategi om at bevare og udbygge sin konkurrenceevne. Vi har et rigtig godt fundament, det er vi selvfølgelig meget glade for. Det betyder, at der er stor opbakning til det, vi gør, siger sparekasse-direktøren.