I 2019 gik ombygningen af de gamle plejeboliger på Elmelunden i gang. De nye ældreboliger blev taget i brug tidligere i år, men nu viser det sig, at der - med tilbagevirkende kraft - skal vedtages en ny lokalplan, som tillader ombygningen.Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Nye ældreboliger i hovsa-sag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nye ældreboliger i hovsa-sag

Holbæk - 13. august 2020 kl. 07:48 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I februar flyttede de første beboere ind de nye ældreboliger på det gamle plejecenter Elmelunden i Jyderup. De 28 tidligere plejeboliger ombygget til 15 ældreboliger.

Ombygningen var forsinket i fire år - men alligevel er det først efter at ældreboligerne er taget i brug, at det er opdaget, at manøvren kræver en ny lokalplan.

Men hvad så - skal beboerne så flytte ud, indtil den nye lokalplan er på plads? vil nogle måske tænke.

Nej, så galt går det ikke. Det kan klares med en dispensation, som ifølge planloven maksimalt kan gives for en periode på tre år. Inden for den periode skal der så udarbejdes en ny lokalplan. Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har indstillet til den videre behandling i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at give dispensationen.

Humlen er kravene til brandsikkerheden. Der er skærpede krav, når der er tale om en institution - som plejehjemmet var - mens der ikke er de samme krav ved ældreboliger.

- Det skal rettes til, så det er i orden. Det er rart at få tingene på plads nu, i stedet for at vi først finder ud af det senere, siger John Harpøth (DF), der er formand for klima- og miljøudvalget.