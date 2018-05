Fartgrænserne er på vej ned på en række veje på Orø. Endnu mangler politiets godkendelse samt opsætning af skilte og fartdæmpende tiltag. Foto: Per Jensen

Nye Orø-fartgrænser næsten på plads

Holbæk - 23. maj 2018 kl. 07:01 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der tegnes i øjeblikket på livet løs i Byg, Vej og Trafik-afdelingen i Holbæk Kommune. Her er man ved at forberede de forventede ændringer af hastighedsgrænserne på Orø.

Holbæk Kommune har besluttet, at man vil søge politiets tilladelse til at udvide øens nuværende byzone, hvor der er en fartgrænse på 50 km/t., til at omfatte hele den sydlige del af Orø.

Midt- og Vestsjællands Politi har tidligere over for Holbæk Kommune tilkendegivet, at man ville godkende en sådan ansøgning, og derfor regner Morten Marcher, afdelingsleder i Byg, Vej og Trafik med, at godkendelsen er en formalitet.

- Hvis ansøgningen godkendes, vil bilisterne opleve hastighedsbegrænsning på 50 km/t., når de ankommer ved begge færger (fra Holbæk og Hammer Bakke, red.) og indtil man kører ud af Bybjerg, siger Morten Marcher til Nordvestnyt.

Der vil desuden blive lavet byzoner i og omkring Næsby samt på den nordvestlige del af Orø ved campingpladsen.

Ved en folkeafstemning i foråret sendte et flertal af borgerne på Orø et klart signal om, at man ønsker at gøre hele øen til 50 km/t.-zone. Det blev bakket op af Holbæk Turistforum, der så perspektiver i at markedsføre Orø som en cykel- og vandrervenlig ø.

Med den løsning, der nu er på tegnebrættet, er det ikke lykkedes at gøre hele øen til byzone med en generel hastighedsbegrænsning på 50 km/t. Såvel Vejdirektoratet som politiet havde for mange indvendinger til, at Holbæk Kommune fandt det realistisk.

Men foruden de omtalte nye 50 km/t.-områder vil Holbæk Kommune også lave hastighedsdæmpende tiltag på øens to nord-sydgående »hovedveje«, Næsbyvej og Nørrestængevej, hvor bilisterne i udgangspunktet må køre 80 km/t.

Morten Marcher kan endnu ikke præcist sige, hvordan disse tiltag kommer til at se ud, men de vil have den konsekvens, at der kan sættes skilte op med en anbefalet højeste hastighed på 60 km/t.

Han oplyser i øvrigt, at de samlede udgifter til ny skiltning og fartdæmpende tiltag vil være omkring 120.000 kroner, som Holbæk Kommune betaler.

I Orø Beboerforening er formand Jens Bloch tilfreds med løsningen.

- Vi har hele tiden vidst, at det ville blive svært at få generelt 50 km/t., så vi er faktisk ret varme på den her løsning, siger han til Nordvestnyt.

Også turistchef Anne-Grete Sørensen ser frem til, at man nu kan tilbyde turisterne en mere tryg færden på Orøs veje.

Formentligt i løbet af juni vil de nye fartgrænser og den nye skiltning komme op, og der bliver tale om en permanent ændring.

