Nye Borgerlige gør klar til valg

Her fremgår det desuden, at partiets lokalformand, Stig Mogensen, også stiller op. Derudover venter partiet at vælge yderligere nogle kandidater »i løbet af året«.

Thorsten Larsen-Seul har tidligere siddet i hovedbestyrelsen for Nye Borgerlige. Han var opstillet til kommunalvalget i 2017 i Egedal Kommune, men trak sig før valget på grund af for store arbejdsforpligtelser.

Her forklarer partiet, at man i valgkampen vil fokusere på »vækst og udvikling, effektivisering og forsimpling af forvaltning og regler, decentralisering kommunale institutioner samt sikre borgernes tryghed i hele kommunen på alle tider af døgnet«.

- Vores fantastiske kommune har så meget at byde på for borgere og virksomheder. Det potentiale skal udnyttes. Vi skal skabe masser af vækst og udvikling ved at skabe bedre vilkår for kommunens erhvervsliv. Derudover skal forvaltningen effektiviseres og regler og kontroller forsimples og helst helt afskaffes, hvor det kan lade sig gøre. Yderligere skal kommunale institutioner decentraliseres og gøres selvejende. Det vil ikke alene skabe bedre forhold indenfor kommunens institutioner, men også for borgere og virksomheder generelt, siger Thorsten Larsen-Seul i pressemeddelelsen og tilføjer: