Nyd sneen mens den er der

Der er ikke mange centimeter af den, men dog sne nok til at få røde kinder og fart på kælken. I hvert fald hvis man ved, hvor man skal gå hen.

Et af de gode steder er kælkebakken ved Bjergmarkskolen i Holbæk, som onsdag formiddag blev indtaget en lille gruppe halvstore børn. De nød både den store og den lille bakke og havde en fest.

Og så ikke et ord om, at sneen på gader og veje er lig med sjap og vanskeligt føre.