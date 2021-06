Se billedserie Hjalm har været til forårsklargøring på Holbæk Gamel Havns beddinger. Merete Ettrup og Nis Olsen falder i snak med skibber Martin Dencker. Foto Jette Bundgaard.

Nyd den maritime oase som var tæt på at forsvinde

Holbæk - 16. juni 2021

Holbæk Gl. Havn er i dag en maritim oase med 27 bevaringsværdige træskibe og masser af stemning, som kan nydes af både landkrabbe og folk med saltvand i årene.

Sådan så det ikke ud for knap 15 år siden, hvor det var tæt på knald eller fald for den stolte træskibstradition, der har været en integreret del af byen i mere end 150 år.

I 2007 lukkede skibsværftet, og hele området omkring fiskerihavnen, det gamle havnebassin, værftet og beddingerne kom i spil til nye formål. Politikerne mente, at her enten skulle være et stort nyt boligområde eller en DGI sportsby med svømmehal og hotel. En massiv modstand fra lokale borgere og græsrødder i miljøet omkring havnen fik dog bremset planerne.

Merete Ettrup og Nis Olsen var dengang midt i begivenhedernes centrum og med til at tage initiativ til både Holbæk Træskibslaug og foreningen Holbæk Gamle Havns Beddinger.

Avisen møder dem på deres skib Concordia, som ligger til kaj i den gamle fiskerihavn.

- Inden erhvervshavnen blev nedlagt, var ikke rigtigt nogen, som havde formuleret, hvad havnen betyder, eller hvad man kan bruge området til. Det blev alt sammen aktuelt, da der var udsigt til, at vi ville miste det. Et pres udefra fik folk til at stå sammen, siger Nis Olsen.

- Da værftet lukkede, og man begyndte at sælge ud af løsøret, blandt andet den store beddingvogn, var vi meget tæt på at miste muligheden for at bevare det maritime miljø. Aktive beddinger er nemlig med til at skabe liv i havnen, fortæller Merete Ettrup, som var parat til at købe beddingvognen for sine sparepenge. - Det blev dog aldrig en realitet, fordi det i 11. time lykkedes at bremse planerne om at rive det hele ned, siger hun.

Nis Olsen, som er næstformand i foreningen Holbæk Gamle Havns Beddinger, uddyber:

- De to beddinger betyder, at ikke alene de lokale træskibe kan komme på land i Holbæk. Det kan andre store træskibe som Nationalmuseets Anna Møller også. På den måde trækker beddingerne flere træskibe til havnen og bidrager samtidig til at bevare den ekspertise og viden, der findes i miljøet, forklarer han.

- Jeg tror, at holdningen hos politikerne for alvor svingede i den rigtige retning, da Holbæk var vært for Træskibs Sammenslutnings pinsestævne i 2013. Der fik mange øjnene op for, at det er rigtig godt for byen at holde liv i havnen. Mange tusinde mennesker lagde vejen forbi for at opleve de 100 træskibe og deltage i aktiviteter på kajen, siger Merete Ettrup.

Træskibene i Holbæk Gl. Havn har friplads i havnen, men deres ejere 'arbejder for føden', for der snakkes livligt over rælingen, og træskibs-entusiasterne er altid klar til at svare på spørgsmål fra forbipasserende.

I dag summer hele havneområdet af liv. Det tidligere skibsværft huser blandt andet Værftscaféen, og de store haller på Blegstrædehagen er indrettet til maritime formål.

Kystlivscentret tager udgangspunkt i den lokale maritime kultur, i naturen og de gamle håndværk, og i den anden hal har en del af Nationalmuseets fartøjssamling hjemme. Her har man gennem de seneste fem år kunne følge renoveringen af galeasen Anna Møller.

- Der er bestemt grund til at fejre, at det dengang lykkedes at gøre Holbæk Gl. Havn til en maritim oase. Alternativet kunne have været, at gamle skibe var blevet hugget op, eller flyttet til andre havne, og at gamle håndværk var gået i glemmebogen. Men vi skal stadig kæmpe for, at hele området løbende udvikles og forbedres. Det er en levende arbejdsplads og meget mere end en køn kulisse, slår Nis Olsen fast.

Nis Olsen er af fiskerslægt på Tuse Næs og fortsætter i dag traditionen og fisker fra Udby Vig efter at være gået på pension. Han var tidligere journalist på Politiken. Merete Ettrup har arbejdet på blandt andet Holbæk Museum og Vikingskibsmuseet i Roskilde. Hun er uddannet historiker, og hendes speciale er den sejlende kulturarv, som hun formidler i forskellige sammenhænge.