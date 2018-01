Se billedserie Line Hansen og hendes lokale EDC-team består ud over hende selv af Torben Brandt (th.), Mathias Nicolajsen og Amalie Blom (tv.) Privatfotos

Nybyggeriet mangler

Holbæk - 21. januar 2018

EDC Jyderup har oplevet et stort prisboom på deres solgte boliger det sidste år, og har et ventende marked på boliger til ældre.

- Vi oplever at mange ældre gerne vil sælge og flytte fra deres villa, men de har kun de lokale ældrecentre at flytte hen i. Derfor håber vi at der snart bliver bygget flere boliger til generationen, der ikke føler sig klar til at flytte ind i plejeboliger eller ældrecentre, men gerne vil opretholde deres egen tilværelse i eget hjem, fortæller Line Hansen.

Der er flere udfordringer omkring ældrelivets beboelsesmuligheder, for det er ikke lige nemt at flytte hen et sted og sidde med en høj husleje, der måske ikke kan betales, hvis den ene part falder bort.

- Derfor oplever vi at voksne børn eksempelvis køber andelsboliger til deres aldrende forældre, og står som ejer af boligen, som forældrene så lejer af dem. På den måde er det stadig muligt at opretholde boligstøtte, hvis den ene part skulle falde bort, forklarer Line Hansen.

Salget i 2017 har været støt stigende hos EDC Jyderup, i forhold til de foregående år. Og det samme er priserne på de solgte boliger.

Vi har regnet ud hvor meget priserne er steget på vores solgte boliger, og er kommet frem til at stigningen er på hele 42,3 procent. Når det tal virker overvældende stort, er det fordi mange af de udbudte boliger nu sælges til prisen, uden afslag. Tidligere har sælger været nødt til at slå meget af, for at komme frem til et salg, men den tendens er vendt fuldstændigt, og det er vi superglade for, for så ved vi at vi har gjort vores job godt, hele vejen igennem processen fra vurdering til salg, forklarer Line Hansen.

EDC Jyderup har i løbet af 2017 oplevet en stor søgning på villaer i områdets stationsbyer. Man søger hen hvor lokalsamfundet er stærkt, hvor de lokale værdier har eksisteret i mange år og også vil gøre det i fremtiden.

- Vi har ikke de samme problemer med integration som man oplever i større byer, vi har mange skoler - både kommunale og private, og så har vi smuk natur og rekreative områder. Der ud over lægges der vægt på de gode handelsmuligheder og den store imødekommenhed. I vores samlede salg kan vi se at der er mange landejendomme som har skiftet ejer det sidste års tid og det er glædeligt at man stadig søger ud for sig selv, hvor priserne er tilgængelige. For at kunne følge med udviklingen, har jeg for længst valgt at opprioritere min bemanding i firmaet, så vi er tre ejendomsmæglere og én der blandt andet styrer end del af papirarbejdet. Sidste år solgte vi over 100 boliger og i år er målet 120. Det regner jeg blandt andet med at nå ved hjælp af Torben Brandt, der i et år har været med i mit salgsteam. Med ham kommer jo oceaner af lokalkendskab og kæmpestor erfaring, slutter Line Hansen fra EDC i Jyderup.