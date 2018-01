Nyansat i skønhedsklinikken

Det er kun et år siden, at sygeplejerske Laila Pedersen åbnede Lamima Laser og Skønhedsklinik, Markedsgade 1 i Holbæk. Den 6. januar fejrer hun fødselsdag, og byder samtidig velkommen til Trine Roland, der er uddannet vippetekniker.

- Det har været et godt år, hvor flere og flere kunder har opdaget, at jeg tilbyder alle de ting, som de ellers har måttet tage til København for at få gjort. Jeg føler virkelig, at jeg er taget godt imod her i Holbæk, fortæller Laila Pedersen.