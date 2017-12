Se billedserie Nicholas Andresen viser et eksempel på de reolsystemer, som Walter Grey producerer. Reolen står på virksomhedens eget kontor på Tækkemandsvej 1 i Holbæk. Foto: Kaj Ove Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny virksomhed designer reoler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny virksomhed designer reoler

Holbæk - 24. december 2017 kl. 18:03 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte med, at Theis Nielsen selv havde brug for to nye reoler. Da han undersøgte priserne, droppede han købet, og i stedet kastede han sig ud i selv at designe nogle reoler.

Det skete i 2014, og i dag er der en virksomhed, der lejer sig ind på Tækkemandsvej 1 i Holbæk med navnet Walter Grey ApS, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Virksomheden udvikler, producerer og sælger reolsystemer, ligesom der er nye produkter på vej.

- Vi skal have skabt en omsætning og er ved at finde forhandlere. Vi har også noget direkte salg til private herfra og via vores webshop, fortæller direktør Nicholas Andreasen.

Produktionen af reolerne foregår hos en NGO-organisation i Rumænien. Sortimentet består af modulreoler i flere størrelser, farver og former.

Virksomheden har altså adresse i Holbæk, selv om Theis Nielsen bor i København.

- Theis Nielsen satte en annonce i Børsen, hvor han efterlyste samarbejdspartnere. Jeg ringede til ham, og vi fik en aftale i stand, fortæller Per Erland, tidligere Holbæk, nu København.

Per Erland ejer bygningen på Tækkemandsvej 1, hvor Møbel Gruppen har adresse. Per Erland ejer virksomheden sammen med Michael Huus. Samarbejdet førte til, at Walter Grey ApS blev stiftet i oktober 2016.

Per Erlands holdingselskab, ejer 85 procent, og 15 procent ejes af Theis Nielsen.

- Vores produkter er af en god kvalitet til fornuftige penge. Vi er lagerførende, og det er en væsentlig ting, hvor vi prøver at gøre det anderledes, for vi vil gerne kunne levere med det samme, forklarer Nicholas Andresen.

Theis Nielsens målsætning er at designe og producere møbler, reolsystemer og interiør inden for udvalgte kategorier, der passer til både hjemmet, kontoret og det offentlige rum.

Walter Grey har sit lager på Tækkemandsvej 1, hvor der også er et hjørne med en lille udstilling hos Møbel Gruppen.

Blandt den halve snes forhandlere, som er en kombination af fysiske butikker og webshops, er Office2go og Nova Møbler, begge i København, Nimara på Fyn og Unoliving i Aarhus.