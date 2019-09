Ny virkelighed efter hjerneskade

- Det er ikke nemt at komme »videre«, efter at ens hjerne har fået følger efter en erhvervet hjerneskade. Fremskridt sker langsomt, og man skal lære sine nye grænser at kende, for ingenting er som før, hverken overskud eller kræfter, siger Søren Toftebo Jørgensen, der sammen med Iben Stenild, står bag HjerneHjørnet.

- Vi råder over et par lokaler på Fjordstjernen. Her har vi samtalerum og aktivitetsrum. Nogen gange er jeg her for at tale med en enkelt person i samtalerummet, og andre gange samler vi flere deltagere i aktivitetsrummet, hvor vi serverer te - og de snakker sammen, deler erfaringer og fortæller om de forskellige udfordringer, der opstår som følge af hjerneskaden. Hver har deres historie og situation at gå ud fra, og derfor er det vigtigt at vi - igennem samtalerne - og tit med musik til hjælp - får det gjort klart, at det er normalt, at man ikke bare rejser sig op igen og lever videre som før, men at det er en helt ny virkelighed, de må forholde sig til og navigere ud fra, siger Søren Toftebo Jørgensen.