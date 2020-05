Ejendommen på Bognæsvej 35 på Tuse Næs kommer til at danne ramme om Tusen Vin, som Sofie Saerens og Esben Misfeldt har stiftet. Marken forrest i billedet skal ikke tilplantes med vinstokke. Privatfoto

Ny vingård planter 15.000 stokke på to dage

Her har parret Sofie Saerens og Esben Misfeldt stiftet Tusen Vin I/S, der i størrelse kun overgås af Dyrehøj Vingård på Røsnæs ved Kalundborg og Skærsøgård Vin ved Kolding.

- Vi har søgt efter et godt sted til en vingård i halvandet år. Det skulle være et sted med meget sol og moræ­ne­jord, fordi rødderne skal gå dybt, og det gør de bedst, når jorden er sandet, fortæller Sofie Saerens.

- Vi kan høste de første druer i september-oktober 2023, og vi håber at have de første flasker klar til sommeren 2024, fortæller Sofie Saerens.

Hun er uddannet bioingeniør (fødevarer og bioteknologi). Som mikrobiolog arbejder hun hos ingredienskoncernen Chr. Hansen A/S, hvor hun beskæftiger sig med bakterier og gær i afdelingen, der producerer ingredienser til vin og øl. En baggrund, hun kan bruge, når vinen skal fermenteres (gæres) på den nye vingård.

De 15.000 vinstokke, der vil dække 7,5 hektar, plantes med en gps-styret maskine, og derfor klares det på to dage - og rækkerne kommer til at stå helt lige.

- Vi tror på, at mange danskere både nu og fremover vil være interesserede i lokalt producerede fødevarer, siger Sofie Saerens.

Med klimaforandringerne ser dyrkningsforholdene for vinstokke i Danmark mere og mere gunstige ud.

- Med de klimaforandringer, vi ser, så har de traditionelle vinlande det svært, da somrene er for varme og for tørre. Vinproduktionen er derfor begyndt at rykke længere og længere nordpå til blandt andet England, Danmark og Belgien i løbet af de sidste fem år, fortæller Sofie Saerens.