Den nye varmepumpe blev leveret til Mørkøv Varmeværk mandag i sidste uge, og i den kommende uge bliver den taget i brug. Foto: Alex Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny varmepumpe halverer CO2-udledningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny varmepumpe halverer CO2-udledningen

Holbæk - 25. september 2020 kl. 05:58 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er gode nyheder i vente for deltagerne ved den kommende generalforsamling i Mørkøv Varme­værk. Den holdes torsdag den 8. oktober i Mørkøv Hallen.

Men allerede nu løfter bestyrelsen i varmeværket i en pressemeddelelse sløret for flere gode nyheder. Nogle af dem er, at varmeværket halverer sin CO2-udledning med en ny varmepumpe, og der tilbagebetales et stort beløb til forbrugerne

Særligt er det vigtigt for formand Hans Henrik Jensen at fortælle, at varmeværket fortsat har en sund økonomi og at det endnu engang er muligt for varmeværket at give deres forbrugere penge tilbage efter et godt varmeår.

Overskuddet på sidste års varmebudget betyder, at 875.000 kroner nu er på vej tilbage til forbrugernes lommer. Samtidig er varmeprisen for det nuværende år er sat ned.

Varmepumpe tages i brug i næste uge Varmeværket har desuden investeret i en ny varmepumpe. På værkets facebookside har forbrugerne løbende kunnet følge med i klargøringen og opsætningen af pumpen. Driftsleder Alex Christensen fortæller, at varmepumpen tages i brug i næste uge, og at værket forventer, at den nye pumpe vil halvere den nuværende CO2-udledning.

Siden den første uge i august er der arbejdet med at gøre det hele klar inde på værket til den nye varmepumpe. Mandag den 14. september blev varmepumpen leveret, efter at den var testet hos Johnson i Jylland.

Vil tilbyde fjernvarme til flere husstande Mørkøv Varmeværk sætter således et solidt aftryk på en forbedring af miljøet og vurderer samtidig, at varmepumpen vil bidrage til fortsat lavere varmepriser. Håbet er, at det vil gøre det mere attraktivt for nye forbrugere at gøre brug af værkets bæredygtige varmeløsninger.

På generalforsamlingen vil bestyrelsen dele sine overvejelser omkring mulighederne for at tilbyde fjernvarme til endnu flere husstande i Mørkøv. Samtidig vil der være et forslag om at opdatere og modernisere varmeværkets vedtægter. De nye og eksisterende vedtægter kan læses på værkets hjemmeside sammen med den fulde dagsorden for generalforsamlingen.

Formand Hans Henrik Jensen og resten af bestyrelsen håber på, at mange forbrugere og borgere i Mørkøv vil deltage i generalforsamlingen den 8. oktober klokken 19. Alle forholdsregler i henhold til Covid-19 bliver overholdt.