Det gamle pakhus på Ahlgade 3f i Holbæk skal danne rammen om et mødested for unge mennesker. Åbningen er dog endnu en gang blevet udskudt.

Ny vandskade i ungehus

I december skulle et nyt uddannelses- og kulturhus for unge være åbnet på Ahlgade 3 F i Holbæk. Det satte en vandskade i huset i oktober dog en stopper for, og i stedet blev planen, at huset skulle slå dørene op for de unge her i foråret.

Den plan kommer dog heller ikke til at holde. For bygningen, der ejes af Sparekassen Sjælland-Fyn, blev for kort tid siden ramt af endnu en vandskade. Det fortæller Lars Petersson, der er administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.