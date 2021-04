Ny udvikling i terrorsag: Nu er hemmelig sigtelse kommet frem

Politiet ransagede flere adresser i Holbæk og Gentofte i dagene 6. til 8. februar i år. I alt 13 personer er sigtet i sagen.

Holbæk - 12. april 2021 kl. 10:34

Efter mere end to måneder, hvor offentligheden ikke har kunnet få indblik i sigtelserne mod seks personer, der er varetægtsfængslet »i tilknytning« til terrorsagen med udspring i Holbæk, har anklagemyndigheden mandag formiddag besluttet at offentliggøre den konkrete sigtelse mod de seks.

Det skete i forbindelse med et retsmøde ved Retten i Holbæk, hvor en dommer skulle tage stilling til, om de fire mænd og to kvinder fortsat skal være varetægtsfængslet i sagen.

Efter oplæsningen af sigtelsen blev dørene lukket for offentligheden med henvisning til sagens efterforskning.

Sigtet for medvirken De seks er sigtet for medvirken til de planer om at begå drab ved terrorangreb i Danmark eller Tyskland, som to brødre på 33 og 36 år med tilknytning til Holbæk er sigtet for.

I den gren af sagen er yderligere fem personer sigtet for medvirken til brødrenes påståede terrorplaner.

Alle 13 sigtede i de to grene af sagen, der tog sin begyndelse med omfattende politiransagninger i blandt andet Holbæk og Gentofte 6. til 8. februar i år, nægter sig skyldige i sigtelserne.

Ifølge den nu offentliggjorte sigtelse mod de fire mænd og to kvinder skal de »i en længere periode« frem til den 7. februar i forening med de syv andre sigtede have planlagt terrorangreb, hvor der, ifølge sigtelsen, skulle anvendes skydevåben og bomber.

To familier blandt sigtede Flere af de sigtede er i familie med hinanden, og nogle af dem er, ifølge dagbladet Nordvestnyts oplysninger, kommet til Danmark som flygtninge fra Syrien i 2010'erne.

Der er også familiære bånd mellem nogle af de sigtede i »Gentofte«-delen og flere af de syv sigtede i »Holbæk«-delen af den omfattende sag.

De seks sigtede i denne gren af terrorsagen, hvor flere blev anholdt i Gentofte-området, er fire mænd på 22, 25, 31 og 39 år samt to kvinder på 23 og 43 år.

De nægter sig alle skyldige. De seks blev anholdt ved koordinerede politiaktioner på forskellige adresser, altså blandt andet i Gentofte, natten til mandag den 8. februar i år.

Anholdelserne skete i de fleste tilfælde mindre end én time efter, at de syv andre personer var blevet fængslet i et hemmeligholdt grundlovsforhør.

Syv sigtet for terrorforsøg Disse syv var alle blevet anholdt på adresser i Holbæk om aftenen lørdag den 6. februar. I den åbne del af et retsmøde i slutningen af marts kom det frem, at to brødre på 33 og 36 år er de hovedsigtede i terrorsagen, mens de fem andre, to mænd på 46 og 76 år samt tre kvinder på 30, 37 og 61 år, er sigtet for medvirken.

Alle syv nægter sig skyldige. Brødrene er dog sigtet for forsøg på terrorisme ved fra slutningen af november 2020 og frem til deres anholdelse 6. februar i år at have planlagt at bringe »en eller flere bomber til sprængning på endnu ukendte steder i Danmark eller Tyskland.«

Kobling til Tyskland Ifølge anklagemyndigheden fabrikerede de to mænd detonatorer i Tyskland, ligesom de både fra adresser i Danmark og Tyskland via forskellige hjemmesider »bestilte ingredienser til brug for fremstilling af bomber, herunder fem kilo aluminiumspulver og fem kilo sulfurpuvler (svovl, red.).«

Bestillingerne blev, ifølge sigtelsen, afgivet i blandt andet den 33-åriges navn og til levering på den 36-åriges adresse i Tyskland. Der blev også bestilt 100 meter tændsnor til levering på en adresse i Danmark.

Af sigtelsen fremgår det, at tysk politi ved en ransagning fredag den 5. februar på den 36-åriges adresse i Tyskland - det var dagen før politiet slog til i Holbæk - fandt »langsomme tændstikker, rør og 10 kilo krudt samt tom emballage til kaliumnitrat (saltpeter, red.).«

Skydevåben og IS-flag Det fremgår desuden, at dansk politi ved ransagning på en adresse i Holbæk fandt aluminiumspulveret og tændsnoren sammen med fem kilo svovl.

Samme sted fandt politiet også en riffel med kikkertsigte og 66 tilhørende skarpe patroner samt en pumpgun med 117 skarpe patroner. Endelig blev der fundet walkie talkie-sæt og et Islamisk Stat-flag.

På en anden adresse i Holbæk fandt politiet en mobiltelefon, der ifølge sigtelsen havde en tilvirket ledningsanordning, der skulle fungere som detonator.

Sigtelsen lyder på forsøg på terrorisme, da planerne som bekendt ikke blev ført ud i livet. Men ifølge anklagemyndigheden skyldes det alene, at politiet kom undervejs med den mulige terrorplanlægning og dermed slog til i Holbæk den 6. februar.

Ved 10.30-tiden mandag var retsmødet fortsat i gang.

