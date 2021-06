Se billedserie Den røde snor på Holbæk Bænken klippes over, og der var et klip til hver af de fire børn fra Bispehøjens Børnegård. Saksen drillede lidt, så der var hjælp fra viceborgmester John Harpøth, mens pædagog Simone Aagaard kiggede med. Foto: Per Christensen

Ny udgave af bænk blev afsløret

Holbæk - 01. juni 2021 kl. 16:47 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Efter at de gamle bænke i egetræ i mere end 30 år har stået rundt om i de grønne områder i Holbæk, er de blevet så medtagne, at tiden er kommet til at udskifte dem. Tirsdag blev den nye bænk, som har fået navnet Holbæk Bænken, afsløret ved en lille begivenhed i Snerleparken.

Her står der tre bænke, ligesom der står tre i den nærliggende Timianparken i Holbæks østby. Mens Snerleparken er med høje græsser, der snart blomstrer og danner en nærmest fjeragtig skov, er Timianparken mere »velfriseret« med klippet græs.

I Snerleparken var den ene bænk bundet ind med en rød snor. Fire børn fra Bispehøjens Børnegård fik æren af at klippe den røde snor over. Saksen drillede lidt, så de måtte have bistand af klima- og miljøudvalgsformand og viceborgmester John Harpøth (DF) for at få det til at lykkes.

Baggrunden for den nye bænk Før den røde snor blev klippet over, fortalte John Harpøth børnene om baggrunden for den nye bænk.

- De gamle bænke var blevet så dårlige, at de skulle skiftes ud til nye bænke. De kan holde de næste 30 år også. Så når man går en tur, kan man sætte sig på bænken og holde en pause, fortalte John Harpøth, mens både han og børnene sad på jorden.

Klima- og miljøudvalgsformanden fik også en snak med børnene om sortering af affald, blandt andet med udgangspunkt i de kartoner med juice, som børnene blev budt på efter snoreklippet.

Tidligere - mindst tilbage til 1980'erne - indkøbte Holbæk Kommune egetræsplanker på et savværk og producerede selv skovbænke, udelukkende produceret af de massive egetræsplanker. De er nu så nedslidte, at de fleste ikke længere kan bruges til at sidde på.

Robust, enkel og billig Kommunen fandt ikke umiddelbart nogle bænke på markedet, der blev fundet velegnede. Derfor blev der i efteråret sidste år taget kontakt til virksomheden G9 i Randers.

- Den nye Holbæk Bænk er designet og udviklet i et samarbejde mellem G9 og kommunen. Den er mere robust og enkel i udtrykket. Og i forhold til kvaliteten er den billig. Den koster cirka 7600 kroner pr. styk, mens de gamle kostede over 10.000 kroner, fortæller Kirsten Kingo Lundin, der er landskabsarkitekt i Holbæk Kommune.

Den nye bænk er produceret af massive 55 millimeters egetræsplanker. Bænkene står på et stærkt galvaniseret stel, så man undgår træ i jordkontakt, og dermed øges holdbarheden.

Senere vil der blive opstillet flere eksemplarer af Holbæk Bænken, blandt andet på Fælleden og Strandmølleengen. Det er endnu ikke planlagt, hvornår det sker.