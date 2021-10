Søren Leig Olsen er tiltrådt som ny uddannelseschef på EUC Nordvestsjælland, der har afdelinger i både Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner. Foto: Privatfoto

Ny uddannelseschef på EUC Nordvestsjælland

Holbæk - 22. oktober 2021

Med udgangen af september gik uddannelseschef på EUC Nordvestsjælland Helle Pierri på pension. Ny mand på posten er Søren Leig Olsen, der oprindeligt er uddannet elektriker og el-installatør. Han kommer fra en stilling som uddannelsesleder på samme uddannelsesinstitution.

Søren Leig Olsen startede i sit nye job 1. oktober, og i den lille måned, der er gået siden, har han nydt den nye rolle, hvor han særligt har ét fokus.

- I bund og grund handler det om, at det skal være fedt at være her - både for elever og ansatte. Kvaliteten i undervisningen skal være i top. Det brænder jeg virkelig for, udtaler Søren Leig Olsen i en pressemeddelelse, hvor han også slår fast, at det blandt andet sker ved at øge indflydelsen hos medarbejderne:

- De (faglærerne og de øvrige medarbejdere, red.) skal have lyst til at tage medarbejderskab, og jeg skal være med til at give dem den mulighed. De, der sidder med de forskellige ting til daglig, skal tages med på råd. Så samarbejdet bliver styrket på tværs af vores forskellige uddannelser og afdelinger, siger han i pressemeddelelsen.

Kender allerede miljøet Søren Leif Olsen blev i midten af 00'erne uddannet elektriker og siden el-installatør og har siden arbejdet i branchen, været uddannelseskonsulent og siden uddannelseschef hos EVU og haft forskellige roller hos EUC Nordvestsjælland.

Jeg har både været faglærer og uddannelsesleder her på skolen, og jeg synes allerede, det har været med til at give mig en god start som uddannelseschef, at jeg har en relation til medarbejderne, og at de ved, jeg er den samme Søren, som jeg var i sidste måned, og at jeg mener det samme, lyder det fra Søren Leig Olsen.

Han lægger nu elektrikerfaget helt bag sig og vil fremover fokusere 100 procent på ledelse.

- Det ligger dybt i mig at tage ansvar, og det har jeg nok gjort i alle de stillinger, jeg har haft. Nu er det bare skønt, at jeg kan lægge al min energi i at være med til at udvikle vores uddannelser og skole - både ved at komme på idéer og føre dem ud i verden - og fortsætte den gode udvikling, der allerede er i gang her på EUC Nordvestsjælland, udtaler den nye uddannelseschef.