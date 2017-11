Morten Kjær Jakobsen, 2T Arkitekt & Ingeniør (med tegningen), var med på rundturen i september, hvor der blev præsenteret forskellige projekter for en dagligvarebutik i Ugerløse. Her fortæller han om sit projekt, der ligger tæt ved skolegården. Foto: Morten D. Christensen

Ny tvivl om placering af Netto

Holbæk - 30. november 2017 kl. 20:22 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet med at finde en placering til en ny dagligvarebutik i Ugerløse, højst sandsynligt en Netto, er nu gået ind i en ny fase. Arbejdet har stået på i fire år, men alligevel synes en løsning ikke at ligge lige for, skriver dagbladet Nordvestnyt torsdag.

Da klima- og miljøudvalget tirsdag skulle indstille til økonomiudvalget, hvilken placering der skulle peges på, blev der peget på et projekt vest for Hovedgaden.

Det skal dog ikke nødvendigvis være et konkret projekt, som omfatter nummer 38 og 40 og måske en mindre del af skolegården, lige syd for Dagli'Brugsen.

Dansk Supermarked (DS), der ejer Netto, har i øvrigt vurderet placeringen til ikke at være forretningsmæssig interessant. DS har i stedet peget på et projekt øst for Hovedgaden (ved nummer 37 og 39 og en mindre del af nummer 41, Tingstedet).

Klima- og miljøudvalget indstillede imidlertid til økonomiudvalget, at begge indstillinger i dagsordenen blev forkastet.

De tre udvalgsmedlemmer fra Socialdemokratiet (Ole Hansen og Ole Brockdorff) og Dansk Folkeparti (John Harpøth) fik protokolleret, at de mener, en eventuel ny dagligvarebutik skal placeres på samme side af vejen som den nuværende brugs, så der bliver synergi mellem de to butikker. Det skal ligeledes sikres, at skolen ikke kommer til at vige eller kommer i fare på grund af en ny dagligvarebutik.

- Byrådet har lige vedtaget en helhedsplan for Ugerløse, der beskriver, hvad det er, byen vil have i fremtiden. Det er primært på den vestlige side, man lokalt vil satse på udvikling af Hovedgaden, mens den østlige side skal anvendes til grønne områder. Nu har vi brugt så meget krudt på helhedsplanen, så kan det ikke hjælpe noget, at vi ødelægger den med det samme, siger udvalgsformand John Harpøth.

Liberal Alliances to medlemmer af klima- og miljøudvalget, Søren Stavnskær og Christian Ahlefeldt-­Laur­vig, fik protokolleret, at de mener, erfaringerne fra dagligforretninger på hver side af vejen skal undersøges forud for en beslutning.

- I Svinninge ligger der dagligvarebutikker på hver side af vejen, så man må let kunne hente nogle erfaringer derfra, siger Christian Ahlefeldt-Laurvig.

Han finder det heller ikke utænkeligt at placere dagligvarebutikken på den vestlige side. Der er peget på nogle muligheder, men det kræver en faglig vurdering af, om det kan lade sig gøre. mener LA.