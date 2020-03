Se billedserie 30-årige tømrermester har mod på alle typer tømrerarbejder, som et skab til legetøj til et venteværelse. Fotos: Henrik Falch Foto: Henrik Falch/Foto: Henrik Falch

Ny tømrermester med gåpåmod

Holbæk - 02. marts 2020 kl. 07:38 Af Henrik Falch

- Jeg ville hellere være selvstændig, så jeg selv kan bestemme, hvad jeg skal lave, siger 30-årige Jakob Norgreen med et venligt smil.

Egentlig blev han uddannet cykelmekaniker, men det arbejde var der ikke så meget ved, så i stedet fik han en voksenlærerplads hos TJ-Tømreren i Holbæk, og det har han ikke fortrudt.

- Jeg har lært at elske træet og dets muligheder. Jeg blev tilbudt at fortsætte som svend, men jeg ville hellere være mig selv herhjemme, forklarer han.

Hjemme er et tidligere lille husmandssted forenden af en grusvej på Bennebovej lige udenfor Mørkøv.

Her han han indrettet den tidligere kostald til et fuldt funktionsdygtigt tømrerværksted med moderne maskiner til behandling af det rå træ.

- Jeg kan bedst lide at få træet så råt som muligt, og jeg henter det gerne på Aggersvold Savværk forklarer han, og mere bæredygtigt kan faget vel næppe blive.

Lige i øjeblikket er han ved at fremstille diske til en klinik. Her bliver de rå egetræplanker høvlet, pudset og behandlet, så de får en lækker glat overflade med en mørk dyb lød.

En anden opgave, der står på værkstedet, er et legehus til et venteværelse i en klinik.

- De spurgte om jeg kunne bygge det efter en designers anvisninger. Jeg havde ikke prøvet det før, men jeg kan godt lide udfordringer, forklarer han.

Nu mangler der bare at blive sat en bøjlestang i, så kan legetøjet få en anderledes parkeringsplads i venteværelset.

- Min første opgave var en totalrenovering af et hus. Det var en sjov opgave, men jeg kan også godt lide at bygge nyt, siger den nybagte tømrermester.

Derfor håber han, at lokalområdet vil tage godt imod deres nye lokale tømrer.

Tilflytter fra Frederiksberg

En anden historie, som Jakob Norgreen er eksempel på, er, at han er flyttet hertil fra hovedstaden.

- For fire år siden flyttede jeg hertil fra Frederiksberg. Det har jeg ikke fortrudt, siger han.

Godt nok har han svigerfamilien boende tæt ved, så han og kæresten, Lykke Slott, er ikke ukendte med området omkring Mørkøv og Bennebo.

Det har krævet lidt tilvænning at flytte hertil fra Frederiksberg.

- Det var lidt svært i begyndelsen, fordi jeg havde min vennekreds i byen. Dem har jeg ikke så meget at gøre med nu, men til gengæld har jeg fået en ny her, påpeger han.

En anden grund til, at han ikke har fortrudt flytningen er økonomien.

- Prøv at se, hvad du kan få for fx 3,5 mio. kroner på Frederiksberg. Det er kun en lille lejlighed, mens vi her har fået et landsted med plads til mit eget værksted, fremhæver han.

Glad ved kontorarbejde

For mange selvstændige er regninger, regnskab og administration en af de opgaver, der er sure. Men ikke for Jakob Norgreen.

- Jeg kan godt lide at tage en dag på kontoret. Jeg synes, det er sjovt at sidde og følge med i, hvordan økonomien er, og at man tjener penge, siger han.

Derfor har han også mod på at tænke på en udvidelse i fremtiden.

- Der er mange ting, der er svære, når man er alene. Jeg kan ikke klare en stor tung rude selv. Jeg kunne godt tænke mig at få et par svende og en lærling, når jeg får arbejde nok til det, siger han.

I øjeblikket får han hjælp til de tunge ting af en tidligere lærlingekollega i nærheden, som han samarbejder lidt med, men håbet er, at der kommer flere biler på gaden med Jakob Norgreens navn på.