Ny tattoo-butik vil mere end bare tatovere

Holbæk - 06. januar 2018 kl. 17:04 Af Morten D. Christensen

Forleden blev det brune afdækningspapir fjernet fra vinduerne i Ahlgade 6B i Holbæk, og en helt ny butik kom tilsyne bag ruderne.

Det var nærmest en symbolsk handling for den måde de to indehavere ønsker at drive AvantgArt, der netop er åbnet som Holbæks nyeste tatovørbutik.

- Vi ønsker at vise omverdenen, hvad vi laver herinde. Derfor er vinduerne ikke dækket til, og det er hele ideen, at man skal kunne se herind, forklarer Anya Palmkvist, 41, i dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Sammen med 27-årige Isabella Steinbach står hun bag AvantgArt. Som butiksnavnet og det indbyggede ordspil antyder, er der fokus på kunst. I den sammenhæng spiller tattoo-kunsten en væsentlig rolle, men den står ikke alene.

- Avantgarde er jo betegnelsen for nogen, der går i front og prøver nye ting af. Det vil vi også gerne gøre inden for kunsten. Vi er fire her i butikken, der alle har forskellige baggrunde for at lave kunst, men fælles er, at det faktisk er muligt at drive en forretning ved at lave tattoo, og der er selvfølgelig omdrejningspunktet, uddyber Anya Palmkvist.

Senest har de begge været ansat i Extreme Art Tattoo & Piercing i Smedelundsgade, der var ejet af eks-Bandidos-rockeren Lars Toxværd Olesen.

De to kvinder havde allerede besluttet sig for at starte nyt på egen hånd og aftalt en overtagelse af inventaret, da butikken i Smedelundsgade i november blev udsat for et brandattentat, formentligt som led i konflikten mellem netop Bandidos og en anden rockkergruppe, Satudarah.

Selvom ingen af dem har oplevet den gamle butik som relateret til rockere, vil de alligevel gerne signalere noget andet med AvantgArt.

- Vi vidste allerede, at vi skulle flytte hertil, men det blev så ikke med ting fra den gamle butik. På den måde har vi også skulle indrette os helt fra bunden her, og vi vil meget gerne vise, at det her sted er noget andet end den gamle butik. Og det er blandt andet derfor, at man skal kunne kigge ind til os, siger Anya Palmkvist.

