Se billedserie Swingerklubben på Næsset er lavet i en 480 kvadratmeter stor tidligere svinestald. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Ny swingerklub har slået dørene op: En legeplads for voksne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny swingerklub har slået dørene op: En legeplads for voksne

Holbæk - 02. oktober 2021 kl. 08:16 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Mange borgere er gennem tiden kørt til Uglerup for at se på kunsthåndværk. Men nu har den lille by på Næsset fået endnu en attraktion, der lokker folk til fra nær og fjern. For i sidste måned åbnede swingerklubben Club El Diablo på Uglerupvej.

Manden bag klubben, hvor folk anonymt kan dyrke sex med en partner eller fremmede, er Ulf Winther. Han har selv været swinger i 15-20 år, og for tre år siden købte han gården på Uglerupvej med netop det formål at lave en swingerklub. Det er nu lykkedes i en 480 kvadratmeter stor tidligere svinestald.

- Jeg har selv været med til at tegne det hele. Jeg har besøgt en del swingerklubber, så jeg vidste, hvad der fungerede, hvad der ikke fungerede, og hvad der manglede. Derfor er klubben blevet indrettet og lavet, som den er, forklarer Ulf Winther, der oplyser, at swingere i Nordvestsjælland hidtil har skullet køre til eksempelvis til Ishøj eller Sorø for at finde en swingerklub.

Inspireret af den bedste klub Erfaringerne fra andre klubber gjorde, at Ulf Winther havde forskellige krav både til ejendommen, han ville bruge til en swingerklub, og til selve klubben.

- Jeg ledte efter et sted med et stort lokale, hvor der også var en terrasse og en stor parkeringsplads, så gæsterne og deres biler ikke generer andre. I selve klubben skulle der være god plads, den skulle være til at holde ren, og omgivelserne skulle være lækre, så stedet appellerer til de rigtige folk, fortæller Ulf Winter, der brugt swingerklubben Tucan som forbillede.

Tucan, som ligger ved Kolding, er blevet kåret til en af Europas bedste swingerklubber.

Masser af muligheder I Club El Diablo er der gode muligheder for at udleve forskellige fantasier.

Klubben har eksempelvis rum, hvor det er muligt at dyrke gruppesex, lokaler til BDSM (Bondage & disciplin, Dominans & submission samt Sadisme og Masochisme, red.) samt et par-rum, en biograf og et såkaldt Gloryhole-rum. Derudover er der blandt andet også badefaciliteter, en wellness afdeling samt en bar, hvor der for eksempel sælges drinks, sodavand og boller i karry.

- Vi er kommet langsomt, men sikkert i gang. Man kan godt mærke, at corona stadig spøger, og folk er lidt usikre på, om det er sikkert nok. Samtidig er vi en ny klub, så vi skal lige i gang. Men vi har sat ny rekord hver weekend, siden vi åbnede, fortæller Ulf Winther, der oplyser, at der i lørdags var omkring 50 gæster i klubben.

Fin modtagelse på Næsset Gæsterne er ifølge indehaveren fra 20 år og op til plus 50. Der kommer både par og singler. Og geografisk har der været gæster fra eksempelvis Nordvestsjælland, Malmø og Lolland.

Indtil videre har der ifølge Ulf Winther ikke været gæster fra Næsset. Men det betyder ikke, klubben ikke er blevet taget godt imod, fortæller han.

- Næsboerne har taget utrolig pænt imod os. Nogle lavede en joke og sagde, at man kunne omdøbe byen fra Uglerup til Pulerup, siger Ulf Winther med et smil.

Indehaveren understreger, at næsboerne - og andre - er velkomne i klubben, der har åbent torsdag, fredag og lørdag.

Her er det muligt at dukke uanmeldt op, men klubben ser helst, at man opretter en profil på swingerklubbens hjemmeside og booker et besøg.

Når man ankommer til klubben, får man udleveret et håndklæde og en nøgle til et garderobeskab. Når gæsterne har klædt om, vender de tilbage til indgangen eller baren, hvor de afleverer nøglen og i stedet får udleveret et armbånd med skabsnummeret på. Herefter er der - næsten - fri leg.

Gæster kan bortvises Club El Diablo har nemlig en række regler, gæsterne skal følge.

Eksempelvis må man ikke røre uden at spørge. Man skal som udgangspunkt altid bruge kondom, og det er heller ikke tilladt at være meget beruset. Derudover er der en regel om, at klubbens gæster ikke hilser på hinanden i offentligheden.

Overtræder man disse regler, risikerer man at blive bortvist for evigt.

- Det skal foregå på en ordentlig måde her i klubben, så det er en god oplevelse for alle. Der er en masse fordomme om swingerklubber, men mange af dem holder ikke stik. Og det er da også hr. og fru Danmark, direktører og håndværkere, der kommer her, siger Ulf Winther og fortsætter:

- Det er en legeplads for voksne. Vi plejer at sige, at den eneste forskel på en swingerklub og et diskotek er, at her når man målet uden at være fuld.

Det er muligt at besøge Club El Diablo og bare være med på "en kigger", som det kaldes. Det vil sige uden at deltage. Det er også muligt at få en rundvisning i klubben hver fredag fra klokken 18. Det foregår fuldt påklædt, og det er gratis.