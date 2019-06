En gruppe pensionister var på vej til at droppe den ny svømmehal i Holbæk, det blev for dyrt at give 1475 kroner om året for at svømme en halv time fire gange om ugen i ledige mellemtider. Efter et møde med sportsbyens direktør er prisen faldet til 600 kroner om året. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Ny svømmehal blev for dyr for pensionister - nu er prisen dykket Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny svømmehal blev for dyr for pensionister - nu er prisen dykket

Holbæk - 14. juni 2019 kl. 20:43 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En stigning på over 1000 kroner for en gruppe pensionister i en ny svømmehal betød, at mange ville droppe svømning. Efter protest og dialog er stigningen dykket og er nu 200 kroner.

Det er acceptabelt, for der er flere faciliteter, siger en glad pensionistsvømmer Eva Heinrichson, Holbæk.

- Jeg ved godt, vi havde en meget favorabel ordning i den gamle svømmehal, hvor vi for 400 kroner om året kunne svømme en halv time fire gange om ugen. Prisen for et årskort for pensionister er 1475 kroner i Holbæk Sportsbys svømmehal. Så kan du opholde dig i svømmehallen hele dagen, men det gør vi jo ikke, siger Eva Heinrichson til Nordvvestnyt fredag.

Hun er med i en gruppe pensionister, der har svømmet i ledige tider mellem to skoleklasser. Den ordning forsvandt, da den gamle svømmehal lukkede, og mange ville ikke have råd til at give 1475 kroner for at svømme måske fire gange en halv time, tilføjer hun.

- Jeg skrev til borgmesteren og sportsbyen, uden at der kom en reaktion andet end ping-pong mellem sportsbyen og kommunen. Men med Ældrerådets hjælp fik vi et møde med blandt andet sportsbyens direktør Carsten Damgaard, og vi fandt hurtigt en løsning. Jeg tror ikke, man var klar over vores ordning, bemærker Eva Heinrichson.

Prisen for at bruge mellemtider fire gange om ugen i den ny svømmehal for plus 67-årige og førtidspensionister endte på 300 kroner pr. halvår.

Pensionistholdet i den gamle svømmehal bestod af 40-50 svømmere, der fulgte de mange råd om at holde sig aktive for at få et sundt ældreliv. Samtidig var det et socialt fællesskab, og hun håber, sammenholdet overlever flytningen til sportsbyens svømmehal.

Også Carsten Damgaard er glad for løsningen, og i sportsbyen er man klar til mere samarbejde med pensionistgruppen.