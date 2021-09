En ny grussti er på vej fra asfaltstien nær Ranunkelvej. Den skal give forbindelse til Nyvang, uden at man skal ind i indhegningen med kvæg. Foto: Agner Ahm

Ny sti til dem, der ikke er trygge ved køer

Holbæk - 01. september 2021 kl. 18:35 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

Samtidig med at Fredningsnævnet har sagt god for en ny hundeskov, har nævnet også givet grønt lys for to små stiprojekter på Fælleden ved Holbæk.

Det ene projekt handler om en trampesti, som går fra Munkholmvej lige vest for æbleplantagen ned til den asfalterede hovedsti, som løber fra Bispehøjkvarteret i vest til Auroravej og hele den nye udstykning i øst.

Denne trampesti - som blot er 200 meter lang - vil kommunen gerne opgradere til en tre meter bred asfaltsti med belysning. Ideen er, at den vil give en fin forbindelse fra hele kvarteret nord for Munkholmvej til kvarteret ved Bispehøjen, som også huser Bjergmarkskolen.

Danmarks Naturfredningsforening er skeptisk og henviser blandt andet til, at der faktisk er en parallel asfaltsti blot 150 meter længere mod øst.

Kommunen har på sin side argumenteret med, at det i praksis bliver svært at få børnene til at cykle en omvej. Så hvis de skal væk fra Munkholmvej - og det skal de - er det nødvendigt med den nye asfaltsti.

Efter at have hørt parternes synspunkter og efter at have inspiceret stedet, er Fredningsnævnets afgørelse, at den nye asfaltsti godt kan tillades.

Hvornår stien kommer, er endnu ikke fastlagt.

Kvægfri sti Den anden sti er til gengæld ved at blive lavet netop i disse dage. Det gælder et kort stykke grussti, som skal forbinde den asfalterede sti nær enden af Ranunkelvej med den lange lige sti, som fører mod syd tværs over Fælleden til Oplevelsescenter Nyvang.

For gående og cyklister er den lange lige sti egentlig den korteste vej til Nyvang.

Men den går ind gennem den dyreindhegning, som huser kommunens nye »naturplejere« - det græssende kvæg.

Og for nogle gående og cyklister er det ikke helt trygt at færdes på stien inde i indhegningen.

Det problem løses ved at lave en ny grussti fra asfaltstien nær enden af Ra- nunkelvej. Herfra går den nye sti cirka 150 meter mod syd, hvor den rammer den lange sti til Nyvang uden for indhegningen.

Om få dage vil gående og cyklister altså have frit valg, når kursen er sat mod den sydlige del af Fælleden eller Nyvang: Ind gennem indhegningen eller uden om.