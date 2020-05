Ny sommerlejr på højskolen

Børn og voksne med problemer i hverdagen får igen mulighed for at komme på en lille ferie i Jyderup.

Og på trods af corona-krisen eller måske netop på grund af den, giver Red Barnet igen klemte familier muligheden for at deltage.

- I år er vi alle påvirkede af den igangværende corona-­krise og medfølgende isolation. For familier i udsatte positioner, som i forvejen er pressede i deres hverdag, er hverdagen blevet endnu mere trængt både økonomisk og socialt, fortæller lokalformand for Red Barnet i Holbæk, Heidi Mødekjær, i en pressemeddelelse.

Hun forklarer, at corona-­krisen rammer flere af familierne hårdt.

- Nogle oplever både angst og ensomhed, og der er derfor et endnu større behov i år for at give både børn og voksne en god oplevelse, som kan få dem ud af hjemmet til nogle sjove og hyggelige dage sammen med andre familier, siger hun.