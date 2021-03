Ny smørrebrødsbutik på vej

- Jeg elsker at lave mad og har en forkærlighed for det klassiske danske køkken. Det er derfor jeg lægger ud med at tilbyde klassisk smørrebrød, for det synes jeg at der mangler i Jyderup. Kvalitet er vigtig for mig, kunderne skal være tilfredse med maden og jeg bruger helst lokale råvarer. Heldigvis har livet lært mig at undgå for store armbevægelser, så hellere (gen)starte i det små og udvikle konceptet hen ad vejen, siger hun til avisen. Den endelige åbningsdato er ikke på plads endnu, men hun regner med at slå dørene op for kunderne i slutningen af marts.