Ny skole: Undervisning og behandling er hinandens forudsætning

Holbæk - 07. august 2021 kl. 06:12 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen

11. august åbner Engvang - den grønne skole døren for de første fem elever . Idemand og bestyrelsesformand er Karsten Sabransky, der som plejefamilie har manglet faglighed og undervisning i skoletilbud.

- Jeg har mødt stor forskel på kvaliteten i tilbud til mine børn. Det er svært at få svar på målene, og jeg føler, det ofte er opbevaring. Når det lykkes, skyldes det enkeltpersoners faglighed og engagement, siger Karsten Sabransky, Sorø.

I nogle år har han arbejdet med ideen om et tilbud, hvor behandling og undervisning er hinandens forudsætninger.

- Da jeg senest søgte tilbud til min plejesøn, mødte jeg nogle fagligt dygtige og engagerede mennesker på Behandlingstederne Søbæk. Vi mødtes og drøftede projektet, og jeg har i første omgang håndhentet fire lærere og pædagoger, der heller ikke mener, det er synd for børn og unge med udfordringer at lære, fastslår Karsten Sabransky.Der undervises i fuld fagrække i skolen på Engvang 2 i Holbæk med plads til 25 elever. Målet er, de fleste tager folkeskolens afgangsprøver.

Profit må aldrig være drivkraften Erfaringen med tilbud underbygges af historier om manglende kvalitet på behandlingstilbud, ejere der tjener penge på sårbare børn og unge og salg til udenlandske kapitalfonde.

- Profit må aldrig være drivkraften. Overskud skal blive i skolen til undervisning og eleverne. Alle skal brænde for at gøre det bedste for eleverne, være personligt involveret og tage ejerskab. Derfor er ejendommen og skolen på andele, hvor vi alle skyder et beløb ind, forklarer Karsten Sabransky.

Skoleleder er Jesper Rasmussen, Regstrup, der har været afdelingsleder på et af Søbæks skoledagbehandlingstilbud i cirka 10 år:

- Undervisningen tilpasses eleven. Vi skal arbejde med den enkeltes udfordringer, men med så meget normalitet som muligt og lære eleverne at fungere socialt.

Engvang vil være bæredygtig skole

Undervisning i globalt medborgerskab og bæredygtighed er ikke uforenligt med et skole- og dagbehandlingstilbud for børn og unge med behov for specialtilbud. Tværtimod, eleverne skal både have fagundervisning og vigtig viden til at agere - med deres udfordringer - i det omgivende samfund lokalt og globalt. Derfor arbejder Engvang - den grønne skole på at blive en del af netværket for Unescos Verdensmålsskoler.

Det grønne gælder både undervisning og drift. Det er ikke en »jord til bord« skole, men eleverne får viden om fødevarer, spiser økologisk, og klima og miljø inddrages i den faglige undervisning.

Skolen får solenergi og vertikale haver, og Fælleden tæt på er grunden til, initiativtager til det ny skole- og behandlingstilbud, Karsten Sabransky, Sorø, købte den kommunale ejendom.

Alle sanser inddrages Ideen er at inddrage lokalområdet med boligkvarteret Vangen og den kommunale Bjergmarkskolen. Fokus vil altid være særligt tilrettelagt undervisning, men det praktiske og teoretiske hænger sammen, og alle sanser inddrages. Det kan være besøg i Lejre Forsøgscenter eller Andelslandsbyen Nyvang som led i historieundervisningen. Eleverne skal smage, dufte og opleve på egen krop, forklarer skoleleder Jesper Rasmussen, Regstrup.

- Vi modtager elever fra 5. til 10. klassetrin og er et tilbud med undervisning og behandling inden for det specialiserede område. Målet er, at eleverne udvikler sig mest muligt fagligt og personligt, lærer at være en del af fællesskaber og eventuelt tage en ungdomsuddannelse, forklarer han.

Skolen tilbyder særligt tilrettelagt uddannelse (STU), men går ikke aktivt ud og efterspørger STU-elever.

Afgangselever følges Skolen vil bygge bro fra skole til det virkelige liv med praktikforløb. Karsten Sabransky er indehaver af flere virksomheder og har et stort netværk, som skolen kan og skal trække på.

Skolen forpligter sig til at følge eleverne i tre måneder efter afgang, reelt vil det være i længere tid. Både Jesper Rasmussen og de øvrige tre lærere og pædagoger har fra tidligere job kontakt med, hjælper og følger tidligere elever.

Dette faglige engagement er et af kendetegnene ved Engvang - den grønne skole, fastslår Karsten Sabransky.

Et andet er, at undervisning og behandling ikke er modsætninger, men hinandens forudsætninger. Faglig succes skaber bedre selvværd, og effektiv og målrettet behandling frigør energi til faglig udvikling.

- Vores elever fungerer kognitivt normalt, men har forskellige psykosociale udfordringer. Vi har som lærere og pædagoger mange kompetencer, men min kongstanke er at tilknytte en psykolog. Mange unge føler sig stigmatiseret, hvis de skal gå til psykolog. Det håber jeg ændres, hvis det er en person, de kender fra hverdagen, bemærker Jesper Rasmussen.

Tror på ideen Karsten Sabransky har længe gået med tankerne om en skole, hvor lærere og pædagoger vil eleverne 110 procent. Men det var først, da han mødte de nu fire medejere og medarbejdere Jesper Rasmussen, Mohamad Yussef, Bjørn Olsen og Laust Davidsen på Behandlingsstederne Søbæk, skolen begyndte at tage form.

- Vi mødtes og har drøftet faglige og etiske tankegange, og de skød ikke ideen ned. Derefter er det gået stærkt med møder med forvaltningen, og efter en hurtig og kompetent sagsbehandling har vi fået undervisningsoverenskomst med Holbæk Kommune, forklarer Karsten Sabransky.

Han er initiativtager, formand for skolens bestyrelse, men bliver ikke en del af hverdagen. Han skal med egne ord tage sig af skolens udvikling på de store linjer og bidrage med alternative ideer og forslag til aktiviteter og events.

De fire underviser har alle relevante uddannelser og baggrunde fra behandlingstilbud og psykiatrien. Den fælles baggrund af Behandlingsstederne Søbæk under den tidligere ejer Erik Filthuth og de nuværende ejere, den svenske koncern Team Oliva.

De tror på og støtter filosofien og visionerne, er klar til at tage ansvar og har ingen betænkelighed ved at blive medarbejdere.

Andre vil også gerne være med og skyde penge ind, men det er tiden ikke inde til, før der kommer flere elever, konstaterer Karsten Sabransky.