Se billedserie Den nye skøjtebane i Holbæk kommer ifølge illustrationen både til at indeholde en familiebane, en hockeybane og en løbebane. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny skøjtebane til fire millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny skøjtebane til fire millioner

Holbæk - 06. september 2021 kl. 13:58 Af Christina Quist Kontakt redaktionen

Skøjteprinsesser og -prinser har haft trange kår i Holbæk de seneste år.

I sidste sæson åbnede skøjtebanen Isrosen på Markedspladsen i Holbæk slet ikke på grund af corona, og i de foregående år har både vejr og nedslidt udstyr givet anledning til nedlukninger.

Nu er der dog godt nyt til de børn, unge og andre, der nyder at stå på skøjter. For den sidste weekend i november åbner Isrosen efter planen med et helt nyt anlæg. Her vil der både være en familiebane, en ishockey-bane samt en løbebane. Det fortæller Kasper Lomholdt, der er leder af Sidesporet, der driver Isrosen.

- Den gamle bane kunne ikke mere. Den var heller ikke tidssvarende hverken i forhold til teknologi eller miljø. Så der var behov for at skifte anlægget ud, hvis vi fortsat skulle kunne tilbyde denne unikke aktivitet, som tusinder bruger hvert år, siger Kasper Lomholdt.

Han fortæller, at det nye anlæg vil medføre, at Sidesporet slipper for at lukke Isrosen i tide og utide.

- Anlægget burde ikke være udfordret i en gennemsnitlig dansk vinter. Men selvfølgelig kan vi ikke give nogen garantier, hvis vi oplever helt ekstreme vejrforhold, forklarer han.

Prisen for den nye og moderne skøjtebane løber op i fire millioner kroner.

I alles interesse

Pengene er fundet med hjælp fra Holbæk Kommune, der i budgettet for 2021 har afsat to millioner kroner til Isrosen.

Derudover har den lokale Føtex med varehuschef Lene Busch Lauritzen i spidsen skaffet 250.000 kroner gennem Salling Fondene under Salling Group, som Føtex er en del af.

Sparekassen Sjælland-­Fyn har ligeledes doneret 250.000 kroner til projektet, ligesom banken også låner Sidesporet den resterende halvanden million kroner på favorable vilkår.

- For to år siden fik vi 160.000 kroner fra Salling Fondene til en skirampe på Isrosen, men de penge blev ikke brugt. Og da jeg hørte om dette projekt, kontaktede jeg fonden igen. De sagde ja til de 250.000 kroner, som er det beløb, man kan søge op til, forklarer Lene Busch Lauritzen og fortsætter:

- I Føtex vil vi selvfølgelig gerne bakke op om noget, der tiltrækker folk. Det er i alles interesse, at Holbæk er en oplevelsesby.

Den holdning deler Lars Petersson, der er direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn.

- Isrosen er en kæmpe attraktion for Holbæk. Og jeg synes, det her er et fantastisk projekt. Det bliver en af juvelerne om vinteren. I sparekassen er vi begyndt at bakke voldsomt op om kulturområdet. Der sker en del med de kulturelle arrangementer, og det er dét, der skal til, hvis vi skal gøre Holbæk - hvor der i forvejen er en ret god detailhandel - mere attraktiv i forhold til at få folk til at køre hertil, forklarer Lars Petersson blandt andet om Sparekassen Sjælland-Fyns bevæggrunde for at støtte projektet.

Taknemmelig formand

Politisk har man altså også valgt at prioritere Isrosen i årets budet.

Og Ole Hansen (S), formand for kultur- og fritidsudvalget, glæder sig over, at de penge nu får ben at gå på.

- Jeg er utrolig glad for, at der kommer en ny skøjtebane. Dels var den anden slidt op, dels var den absolut ikke klimavenlig. Nu slår vi to fluer med et smæk. For vi får en ny lækker skøjtebane, og samtidig får vi én, der lever op til det klimaaftryk, man kan forvente af sådan én i vore dage, siger Ole Hansen, som også glæder sig over de øvrige aktørers opbakning til projektet.

- Det er jeg stolt af. Det er sådan, vi driver vores kultur- og foreningsliv i Holbæk Kommune, og måden, hvorpå vi får så utrolig meget for de penge, vi har. Det er netop ved, at vi har samarbejdspartnere i det private erhvervsliv, og hvor foreningerne også selv løfter en stor del af den økonomiske udfordringer. Det er jeg meget taknemmelig for, fortæller udvalgsformanden.