Spar Nord direktør Petter Schønndorff (th.) og formanden for Tuse IF, Anders Bo Hansen, ved det nye skilt, dér hvor stisystemet begynder. Privatfoto.

Ny skiltning på Tusestierne

Holbæk - 05. marts 2020 kl. 07:21 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det nye stisystem i Tuse, som er blevet til på initiativ af Tuse Idrætsforening, har nu fået tydelig skiltning, så brugerne er godt vejledt.

- Tidligere havde vi blot et lille skilt, men nu er der både et stort skilt ved starten af ruten og et midtvejs, hvor de tre ruter er markeret, fortæller Klaus Larsen fra idrætsforeningens projektgruppe.

De tre stier, en gul, en rød og en blå, går både tæt på hallen og idrætsbanerne og i en større radius med forbindelse til de øvrige stier i lokalområdet.

- Det er ikke kun medlemmerne af idrætsforeningen, som bruger stierne. Eleverne på skolen, dagcentret og mange private benytter også stierne, når de skal lufte hunden eller løbe en tur. På den måde kommer stisystemet alle til gode, også dem vi normalt ikke ser i idrætsforeningen, siger Klaus Larsen om stierne på henholdsvis 1,4, 1,8 og 5 kilomenter.

Med den nye skiltning er der i første omgang sat et punktum for stiarbejdet, som blev påbegyndt i 2018. Klaus Larsen vil dog ikke udelukke, at området udbygges i fremtiden.

- Vi kunne godt finde på at skabe flere aktiviteter, for vi udvikler løbende nye ideer og stikker fingeren i jorden og hører, hvad der er brug for, Det kan være, vi næste gang skal have en crossbane eller måske noget i tilknytning til den nye børnehave herude, slutter han.

Den nye skiltning er blevet realiseret med støtte fra Spar Nord Fonden med direktør Petter Schønndorff i spidsen.