Indbrud i varebiler er et tilbagevendende fænomen, og det kan også ske på en måde, hvor tyvene ikke knuser ruden for at komme ind i bilerne.

Ny serie af indbrud i varebiler: Her er politiets gode råd

Holbæk - 04. februar 2021 kl. 08:51 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen

Det er blot et par dage siden, at Midt- og Vestsjællands Politi fik tre anmeldelser i rap om indbrud i varebiler.

Det var i Hvalsø, og nu er den så gal igen - denne gang i Ugerløse.

Onsdag morgen fik politiet inden for en times tid hele fire anmeldelser om indbrud og tyveri fra varebiler forskellige steder i byen i løbet af aftenen og natten til onsdag.

På Bøgevej er det gået ud over to varebiler, hvorfra der er stjålet vinkelslibere, boremaskiner, svejseværk og andet værktøj.

Også på Brændholtvej er der fjernet værktøj og maskiner fra en varebil, mens et indbrud i en varebil på Løvsangervej blev ved forsøget. Her lykkedes det ikke gerningsmændene at komme ind.

Borer huller i dørene

Det fremgår af politiets døgnrapport, at tyvene i flere tilfælde har benyttet sig af en fremgangsmåde, hvor de borer huller i varebilernes døre. Dermed kan de få adgang til at påvirke de kabler, der løber inde i dørene og styrer bilens låse.

Hos politiet har man registreret anmeldelserne, men umiddelbart er der ikke noget at gå efter.

- Det er klassiske tyverier fra firmavarebiler, og vi ser jo desværre ind i mellem, at der bliver begået indbrud i en stribe varebiler på kort tid. Der bliver typisk stjålet værktøj, som man så forsøger at få afsat, siger Martin Bjerregaard, kommunikationsmedarbejder i Midt- og Vestsjællands Politi.

Ifølge politiet kan man som ejer eller bruger af en varebil selv være med til at mindske risikoen for indbrud ved for eksempel at parkere på en bestemt måde.

- Det kan være at parkere tæt op af noget, så det bliver svært for tyvene at komme ind i varebilen. Man kan også overveje at parkere i sin egen indkørsel, hvor man måske kan se bilen, fremfor at lade den stå ude på vejen, lyder det fra Martin Bjerregaard.

Se politiets gode råd til at forhindre tyveri fra varebiler i faktaboksen.

Politiets gode råd Midt- og Vestsjællands Politi har nogle gode råd til, hvad du selv kan gøre for at forsøge at forhindre tyveri fra din bil:

Parker - om muligt - varebilen på en sådan måde, at det er besværligt at komme ind i den ad bag- eller sidedøre.

Deaktiver knappen til central oplåsning af bag- og sidedøre.

Fjern særligt værdifuldt værktøj fra bilen.

Mærk værktøj med for eksempel en særlig farve, initialer eller firmanavn, så stjålet værktøj vil være sværere at afsætte for tyven og nemmere for politiet at identificere ejeren.

Biler, der parkeres i længere tid eller efter mørkets frembrud, bør parkeres, hvor der er belysning - og gerne i nærheden af beboelse. Undgå at parkere bilen på øde steder.



