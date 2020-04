Ny rokade hos Venstre

Når Holbæk Kommunalbestyrelse mødes - virtuelt - i morgen, torsdag, skal politikerne blandt andet godkende to udskiftninger i Venstres gruppe.

Som tidligere omtalt ønsker Peter Nilsson at træde helt ud af kommunalbestyrelsen, fordi arbejdspresset i hans virksomheder er for stort til, at han også kan passe sit politiske arbejde.