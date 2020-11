Holbæk Kunstforening er stolt af rekorddeltagelsen til VK 2021 og har allerede sat det på skiltet uden for Æglageret. Foto: Palle Mogensen

Send til din ven. X Artiklen: Ny rekord: Kunstnerne strømmer til Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny rekord: Kunstnerne strømmer til

Holbæk - 16. november 2020 kl. 13:24 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen

Æglageret på Lindevej i Holbæk har efterhånden slået sit navn fast som stedet, hvor den censurerede udstilling Vestsjællands Kunstudstilling, VK 2021, bliver afviklet, og at det er en udstilling, som man som kunstner bør deltage i.

Derfor kan Holbæk Kunstforening, som står for udstillingen, endnu engang melde om tilmeldingsrekord.

Ikke færre end 166 kunstnere sender deres værker digitalt i form af fotos og lignende til kunstforeningen.

Hos Holbæk Kunstforening vækker rekorddeltagelsen glæde.

- Jeg glæder mig vildt over, at vi endnu engang sætter deltagerrekord. Og der er både gengangere, men også mange nye kunstnere med i år, lyder det fra formanden for Holbæk Kunstforening, Jan Ibsen.

Selv om altså 166 kunstnere gerne vil være med, så bliver det ikke dem alle, som får værker med på VK 2021.

For udstillingen er censureret. Det vil sige, at tre censorer vælger de kunstnere ud, som de mener er gode nok til udstillingen.

De tre censorer er tekstilkunstner Sisse Fog Odgaard, billedhugger Stinne Teglhus og billedkunstner Kristian Vodder Svenssson.

De vælger selv, hvor mange af kunstnerne, der slipper igennem nåleøjet og får lov til at udstille.

Mødes i december De tre censorer mødes den 11. december for at kigge på de mange værker, og når de har valgt dem ud, de synes, der skal med på udstillingen, bliver kunstnerne bedt om at sende deres værker til Æglageret.

- Vores censorer har bedt om at få de udvalgte værker at se fysisk, så de kan bedømme dem en sidste gang. Det betyder også, at der er nogen, der kan blive afvist i sidste øjeblik, fortæller Jan Ibsen.

Der er fernisering på VK 2021 den 23. januar. Men hvordan den bliver afviklet, er endnu ikke afklaret.

Det afhænger helt af, hvordan corona-restriktionerne er til den tid.

Men Jan Ibsen lover, at der bliver både fernisering og udstilling i en eller anden form.

- Det kan være, at det hele kommer til at foregå via nettet. Det må vi se til januar, fortæller han.

Holbæk Kunstforening overtog i 2017 afviklingen af VK efter Brita og John Gottschalck, og VK 2021 bliver den 37. gang, at udstillingen holdes.