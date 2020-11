Se billedserie Indehaver af Frugtboden, Thomas Vestergaard, i det nye indendørs julemarked, som det så ud, inden alle varerne var kommet helt på plads. Markedet, som Thomas Vestergaard, kalder en en indendørs gadehandel, åbner torsdag den 26. november. Privatfoto.

Ny popup butik med julevarer

Holbæk - 26. november 2020 kl. 07:19 Af Jette Bundgaard Kontakt redaktionen

For syv år siden åbnede indehaver af Frugtboden, Thomas Vestergaard, indendørs julemarked i Søstrene Grene-butikken. Nu er han klar igen på en ny adresse, i et meget større set up:

- Jeg fik en henvendelse fra F.L. Ejendomme, som spurgte, om jeg ville være interesseret i at gentage successen med et indendørs julemarked. De havde et tomt lejemål på Ahlgade, hvor der tidligere var Inspiration og Værsgo. I første omgang tænkte jeg, at butikslokalet med sine 900 kvadratmeter var for stort, men så blev jeg grebet af idéen, og nu er vi klar til at åbne den 26. november, fortæller Thomas Vestergaard, som har indrettet sin nye pop up butik efter det, han kalder et gadehandel-koncept:

- Det bliver Danmarks største indendørs jule-gadehandel, hvor varerne præsenteres på paller, som er beklædt med gamle træplader. På den måde skaber vi noget kreativt og unikt, man vist ikke har set andre steder, forklarer han.

Thomas Vestergaard har ikke et entydigt svar på, om han efter 28 år som gadehandler kunne få lyst til at rykke sin forretning eller en del af den indenfor på mere permanent basis.

- Jeg tror ikke, der er nogen mennesker omkring de 30 år, som ikke forbinder Nygade med vores frugt- og blomsterbod. I bund og grund har jeg det også sådan, at jeg synes, at gadehandler er det, jeg er bedst til. Samtidig er jeg også frisk på at give den gas med noget nyt som det nye indendørs marked. Jeg tænker, at vi i første omgang fortsætter frem til den 1. januar, og så undervejs ser, hvor meget de lokale kunder bakker op. På et tidspunkt i løbet af december tager jeg en beslutning om, vi fortsætter her, siger han.

Varerne i Frugtbodens nye pop up julemarked bliver en udvidelse af Frugtbodens eget sortiment tilsat relaterede produkter fra andre firmaer:

- Der bliver et kæmpe frugt- og grøntmarked, med alt hvad man skal bruge til juleaften og julebordet. Her vil foruden en masse blomster også være spændende ting, som vi ikke kan sælge lige nu ude i kulden. Der er blandt andet nogle lækre oliventræer og special-granner og indendørstræer som Figus. Der vil også være et stort nøddemarked med 25 forskellige varianter, italiensk olivenolie, nisser og brændte mandler - som alt sammen passer god til konceptet. Jeg har også budt nogle lokale virksomheder inden for, det er blandt andet Amfora Krukker, der har nogle flotte krukker, som passer godt til vores træer og Friskpresset, som vil være på plads med friskpresset juice til kunderne, fortæller den lokale frugtmand.

Thomas Vestergaard, som foruden sin frugtbod i Nygade også leverer frugt og grønt til restauranter og firmaer, har tænkt sig at bruge den bagerste del af det nye butikslokale til pakkeri af de foreløbigt 500 firmajulekurve, som er bestilt til levering i december måned. Den nye pop up forretning bliver desuden - sammen med Maskinværkstedet - salgssted for årets nytårskrudt fra Frugt/Krudtboden. Dette åbner den 27. december med udlevering af krudtet fra en container på havnen.

Frugtbodens nye butik ligger på adressen Ahlgade 17 C.