Ny politik kræver farvel til gasfyret og benzinbilen

Holbæk - 21. januar 2020 kl. 13:00 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen

De fleste har sagt farvel til fyret. Den nye bil er en elbil. Og der er nye møller, solcelle- og biogasanlæg mange steder i Holbæk Kommune.

Det bliver konsekvensen om bare 10 år, hvis Holbæk Kommunalbestyrelse i morgen, onsdag, vedtager, at CO2-udledningen i kommunen skal reduceres med 70 procent i forhold til udledningen i 1990.

Forleden bakkede et massivt flertal i økonomiudvalget op om målsætningen, så der er næppe tvivl om udfaldet på mødet i morgen.

Og en reduktion på 70 procent er i øvrigt en spejling af det mål, som et bredt flertal i Folketinget har fastsat i en ny klimalov.

Som bilag til dagsordenpunktet ligger der et notat fra firmaet Ea Energianalyse, der har kigget lidt nærmere på, hvad målet vil betyde i Holbæk Kommune.

Beregningsmæssigt kan man faktisk ikke sige, hvad der skal til for at opnå en CO2-udledning, som er 70 procent mindre end i 1990. For den slags tal har man ikke for Holbæk Kommune i 1990.

I stedet har Ea Energianalyse kigget på, hvor meget CO2, der kan udledes pr. borger i hele Danmark, hvis det landsdækkende mål skal nås. Facit er cirka 3,5 tons pr. indbygger.

Og hvor meget udledes der så i dag pr. Holbæk-borger?

Med en vis usikkerhed har Ea Energianalyse regnet sig frem til, at der udledes cirka 8,5 tons pr. borger - baseret på de nyeste tal, som er fra 2015.

Med andre ord skal CO2-udledningen skæres ned til under det halve i løbet af de næste 10 år. Dét er ikke noget, som klares ved at skrue lidt på et par håndtag.

Her kommer CO2'en fra Ea Energianalyse har kigget på, hvordan CO2-udledningen i Holbæk Kommune er sammensat.

Og her er der tre næsten lige store klumper, som springer i øjnene:

Det er transport, varme og landbrug, som tilsammen står for cirka 85 procent af udledningen.

Transport, landbrug og varme er de tre store

CO2-udledere i Holbæk Kommune, viser

et notat. Grafik: Agner Ahm



På disse tre områder er man altså nødt til at gøre noget mærkbart - ellers kommer man ingen vegne.

Hvad man så kan gøre, fremgår kun i overskrifter i det ret korte notat.

Nye biler Skal man nå målet, så skal der ske »en markant udbredelse af el-køretøjer«, hedder det i notatet. På den ene eller anden måde skal antallet af benzin- og dieselbiler altså falde mærkbart.

Fra regeringens side lægges der op til et stop for salg af benzin- og dieselbiler fra 2030, men et skift fra 2030 hjælper selvsagt ikke meget, hvis Holbæk skal nå sit klimamål samme år.

Når det gælder varme, kræves der en »kraftig udfasning af fossile brændsler«, står der i notatet.

De mange gas- og oliefyr skal altså væk. Fremtidens energiforsyning skal være baseret på vedvarende energi, som borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S) bemærkede i en pressemeddelelse i sidste uge.

Nødvendige anlæg

Så selv om vindmøller, biogas- og solcelleanlæg har kaldt på modstand de senere år, er der ingen vej udenom: Holbæk er fremover nødt til at bruge hele viften af sol, vind og biogas, hvis man skal nå i mål.

Hvor store anlæggene skal være, og hvor de skal ligge, dét er et af emnerne, når der i aften er borgermøde om kommunens strategiske energiplan i Elværket i Holbæk.

Mere skov Den sidste store CO2-kilde er landbruget, som fylder ganske meget i Holbæk Kommune.

Her er der meget lidt konkret i Ea Energianalyses notat. Men det nævnes dog, at Holbæk som landkommune har forholdsvis gode muligheder for blandt andet »at gennemføre tiltag omkring ændret arealanvendelse (for eksempel skovrejsning).«

I pressemeddelelsen forleden var borgmesteren inde på samme spor, da hun nævnte, at landbruget må bidrage til at finde »løsninger for ændret produktion og arealanvendelse«.

Og en mulighed er altså, at man simpelt hen piller landbrugsjord ud af produktion og planter skov. For træer laver ikke CO2 - de spiser den.