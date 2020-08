Ny partner i Brogaard Skrædderi

Nu har Arne Smidt selv, med virkning fra den 1. januar i år, taget hul på et tilsvarende ejerskifte, hvor en partner, Søren Hyldegaard, køber sig ind i forretningen over en årrække i et glidende genarationsskifte.

- Vi har lavet en femårig kontrakt, hvor det er planen, at Arne går mere ned i tid efter de første tre år, men stadig bliver ved at komme her og hjælpe med skrædderarbejdet, forklarer Søren Hyldegaard, som gerne vil understrege, at kunderne fortsat vil møde hans karismatiske og vellidte forretningspartner i butikken i Smedelundsgade.