Holbæk Teater er blandt dem, som nu får en håndsrækning.

Ny pakke skal støtte erhverv og kultur i Holbæk

Holbæk - 07. april 2020 kl. 12:31 Af Agner Ahm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny hjælpepakke er på vej til coronaramte virksomheder, kulturinstitutioner og foreninger i Holbæk Kommune.

I morgen, onsdag, skal Holbæk Kommunalbestyrelse behandle pakken på et ekstraordinært møde.

Helt overordnet er der tre elementer i pakken: Det første element handler om at styrke især de mindre virksomhedernes kassebeholdning her og nu. Det gøres ved at udskyde betalingen af dækningsafgift til næste år.

Desuden bliver to gebyrer midlertidigt afskaffet - det gælder byggesagsgebyrer og fortovsleje.

Det andet element handler om at give ikke mindst om at holde gang i bygge- og håndværksfirmaer. Det gøres blandt andet ved at omrokere i kommunens tidsplaner for en lang række små og store projekter.

Ideen er, at de opgaver, som kan giver firmaerne opgaver her og nu, rykkes frem i køen.

Men der er også egentligt nye opgaver, og samlet er der tale om opgaver for lidt over 50 millioner kroner.

Det tredje hovedelement gælder kulturlivet, hvor en lang række institutioner og foreninger vil få deres kommunale tilskud udbetalt tidligere end normalt.

Desuden bliver der forskellige former for hjælp til foreninger og aftenskoler, som må aflyse arrangementer og undervisning på grund af coronasituationen.

Så langt, vi kan gå - Jeg er klar over, at vi ikke kan redde alle med denne pakke. Men det er vigtigt for mig, at vi gør alt, hvad vi kan som kommune, for at hjælpe. Og pakken er stor og dækker så bredt som muligt, siger borgmester Christina Krzyrosiak Hansen (S).

Hun gik selv i gang med at kigge på hjælpemuligheder få dage inde i coronakrisen.

- Det har været et fint forløb. Undervejs har partilederne givet signaler om deres ønsker og vinkler både på et møde med alle gruppeformændene og i mails til mig. Desuden har Holbæk Erhvervsforum, hvor kulturen også sidder med, været inddraget, siger borgmesteren.

Proceduren er også lidt usædvanlig.

Det er borgmesteren selv, som indstiller forslaget. Og den politiske tidsplan er lynhurtig.

Forslaget behandles i økonomiudvalget onsdag morgen og i kommunalbestyrelsen onsdag aften.