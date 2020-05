Først skal klima- og miljøudvalget og siden økonomiudvalget i Holbæk Kommune beslutte, om der skal sættes gang i arbejdet med en ny lokalplan for ejendommen på Mellemvang 5, så den kan anvendes til moské i stedet for bowlingcenter.

Ny moské er på tegnebrættet

Sagen er dukket op på dagsordenen til mødet i Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg tirsdag den 2. juni. Her skal udvalget indstille til økonomiudvalget, om der skal sættes gang i arbejdet med en ny lokalplan, som vil gøre det muligt at etablere moskeen på adressen, hvor Mega Bowl nu har til huse.

En moské samt tilhørende faciliteter kan afløse bowling, squash og festlokaler på Mellemvang 5 i Holbæk. Efter at et forsøg på at få etableret et islamisk kulturcenter på K.P. Danøsvej i Holbæk mislykkedes i 2018 gøres der nu et nyt forsøg.

