Borgerne i Undløse og omegn indkaldes til idefest i august. Det er projektudvalget for udvikling af lokalområder samt Undløse Lokalråd, der inviterer. Foto: Jørgen Juul

Send til din ven. X Artiklen: Ny mødeform skal udvikle Undløse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny mødeform skal udvikle Undløse

Holbæk - 16. juli 2020 kl. 17:27 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Kom med de gode ideer, så sørger vi for lidt mad og drikke.

Sådan lyder den invitation, som borgerne i Undløse og omegn har fået eller snart vil få til en lille fest tirsdag den 18. august i den lokale hal, hvor der både vil være mad og musik.

Det er projektudvalget for udvikling af lokalområderne, PULO, der sammen med Undløse Lokalråd står bag invitationen, og hensigten er, at borgerne skal mødes og udveksle gode ideer for den videre udvikling af lokalområdet Undløse.

- Vi har tidligere lavet noget lignende i Knabstrup, og nu er tiden kommet til Undløse, som vi tror har et stort potentiale, fortæller formanden for PULO, Lars Qvist (S).

Han opfordrer alle, der har en god ide eller bare er klar til at støtte op, til at komme og være med.

Også børnefamilierne. For der vil være mulighed for at sende børnene udenfor, hvor de kan lege på boldbanen og legepladsen under opsyn af nogle voksne, mens mor og far idéudvikler i hallen.

Det er meningen, at det er borgerne selv, som skal arbejde videre med de forskellige ideer, der kommer frem på møderne.

Det sker ved, at der ved idéfesten laves arbejdsgrupper for de forskellige ideer.

Her kan borgerne arbejde videre med det, som de selv synes er interessant.

Der har tidligere år været holdt borgermøder i Undløse og andre af kommunens byer, hvor man har talt om byudvikling.

Men idéfesten adskiller sig fra de tidligere møder ved, at der vil være en større opmærksomhed på de ideer, som rent faktisk kommer på bordet, lover Lars Qvist.

- Der er en hær af embedsmænd i kommunen, som er klar til at bakke op. Og så vil der politisk være en større bevågenhed, fortæller Lars Qvist.

Den større politiske bevågenhed kan blandt andet betyde, at flere af ideerne bliver til projekter, som i sidste ende får økonomisk støtte af kommunen.

Samtidig bliver det lettere for de enkelte grupper at få hjælp hos kommunen, fordi de alle får tilknyttet en eller flere personer, der kan kontaktes undervejs.

Og det er heller ikke umuligt, at flere af ideerne kan få økonomisk støtte af kommunen.

- Vi har en lille pose penge, som vi kan dele ud af. Det er ikke så meget, men erfaringerne fra Knabstrup viser, at de øvrige udvalg og kommunalbestyrelsen er klar til at støtte, hvis en idé eller projekt er interessant nok, fortæller Lars Qvist, som meget gerne have udviklingen af Undløse til at lykkes:

- Det er i hvert fald mit indtryk, at hele udvalget gerne vil sætte et aftryk i Undløse, fortæller han.