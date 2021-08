Det er Holbæk Art og Lene Floris, der er initiativtager til projektet. Arkivfoto.

Ny minifestival i Holbæk de næste to uger

Holbæk - 16. august 2021 kl. 20:30 Af Claus Sørensen Kontakt redaktionen

Det er et stykke tid siden, idéen blev fostret. Siden er der blevet arbejdet ivrigt med den. Og nu er pengene i hus. Det er de lige kommet.

En bevilling på 150.000 kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen er med til at sikre, at en ny minifestival i Holbæk kan gennemføres: »Holbæk Arts and Crafts«.

Det bliver en festival for kunst og kunsthåndværk i Holbæk. Den finder sted fra på og frem til søndag den 5. september.

- Det er Holbæk Art, Æglageret og Daniel Brophy Art, der er gået i samarbejde med professionelle kunstnere og kunsthåndværkere om en række gratis aktiviteter, workshops og talks for børn og voksne, fortæller kulturrådgiver Lene Floris. Hun er glad for, at det lykkes.

Der bliver under festivalen lagt vægt på, at børn, voksne og familier kan mødes direkte og, siger hun, nede på jorden med kunst og kunstværk i Holbæk.

På det righoldige program er både familie­workshops og særlige tilbud til det voksne publikum. Alle workshops er gratis.

- Der bliver mulighed for selv at prøve kræfter med nye kunstformer og få nye oplevelser og viden. Det er kunst og kunstværk i øjenhøjde, lige her i Holbæk, siger Lene Floris.

Hun oplyser, at man bare kan droppe ind til de forskellige workshops, og der bliver rig lejlighed til at tale med kunstnerne og kunsthåndværkerne.

Til enkelte arrangementer i løbet af festivalen er der tilmelding.

Folk får også mulighed for at prøve at arbejde med forskellige teknikker og materialer. Altså hands on, så man selv - ud over at se og høre - kan få lov at føle og selv prøve kræfter med den skabende proces.

Mini-festivalen er nyt samarbejde mellem de forskellige aktører inden for kunst og kunsthåndværk, og bliver den en succes, vil arrangørerne overveje at gentage den.