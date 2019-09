Se billedserie Jens Læssøe (th.) ejer Læssøe VVS, som VarmeXperten er en selvstændig serviceafdeling under. Nu er Jesper Heinrichson (tv.) blevet medejer af VarmeXperten, som dermed har fire ejere. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: Ny medejer vil ud blandt kunderne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny medejer vil ud blandt kunderne

Holbæk - 08. september 2019 kl. 15:00 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Servicefirmaet VarmeXperten, der med udgangspunkt i Sandby, betjener kunder med gaskedler og oliefyr, kunne i sidste uge fejre 10 års fødselsdag.

Det er i sig selv værd at fejre, når en virksomhed har vist sig levedygtig over en længere årrække. Men 10-årsdagen blev også speciel, fordi den hidtidige ejerkreds pr. 1. september fik 51-årige Jesper Heinrichson, Holbæk, med ombord.

Dermed er der nu fire ejere i VarmeXperten, og de tre øvrige er Jens Læssøe, Benny Christiansen og Bjarne Langkjær.

Jesper Heinrichson har i en årrække arbejdet hos blandt andet Dong og Dansk Gas Distribution. Men da Benny Christiansen luftede muligheden for, at han kunne blive en del af VarmeXperten, behøvede han ikke tænke så længe over det.

- Det er nye udfordringer, og jeg trængte til, at der skulle ske noget nyt. Selvfølgelig var der lige nogle ting, der skulle afklares, men det fandt vi også ud af. Selv om vi ikke har været i samme firma, har vores veje jævnligt krydset hinanden, så vi kender hinanden udmærket, siger Jesper Heinrichson, der oprindeligt er udlært på Holbæk Rørmontage.

VarmeXperten er en selvstændig serviceafdeling under Læssøe VVS, der blev startet af Jens Læssøe i 2002. Selv om firmaerne deler adresse, og 39-årige Jens Læssøe er i ejerkredsen i begge selskaber, er der en klar afgrænsning. Mens Læssøe VVS laver traditionelt vvs-arbejde og installationer, er VarmeXperten sat i verden til at lave service på eksisterende oliefyr og gaskedler.

Kunderne er både private og andre vvs-installatører, som hyrer VarmeXperten til at yde service for sine kunder.

Og det bliver da også ude hos kunder, at den nye medejer kommer til at bruge det meste af sin tid.

- Jeg har ikke planer om at sætte mig bag skrivebordet foreløbigt, siger Jesper Heinrichson med et smil.

VarmeXperten har fem kørende medarbejdere og en kontordame ansat.

Jens Læssøe er glad for, at Jesper Heinrichson sagde ja til at komme med ombord.

- Jesper er lokal og kender området. Har har gjort sit arbejde godt, og han har de kvaliteter, vi gerne vil have i firmaet, siger Jens Læssøe, der bruger det meste af sin tid på Læssøe VVS og kun blander sig i de større, strategiske beslutninger i VarmeXperten.

De to er enige om, at der ligger et udviklingspotentiale i VarmeXperten ved i højere grad at bruge digital styring af opgaverne frem for bunker af papir.

- Vi arbejder med at indføre elektronisk ordrestyring, så vores folk kan se det hele på deres iPad i stedet for papir. Når den første frost sætter ind, så er det altså ret godt at have et hurtigt overblik, når kunderne ringer og skal have hjælp til fyret eller kedlen, lyder det samstemmende fra Jens Læssøe og Jesper Heinrichson.