Ny medarbejder hos optikeren

- Jeg kan det hele, undtagen at tage synsprøver. Den gode kundeservice er vigtig for mig, uanset om jeg reparerer briller eller vejleder kunderne i at finde frem til det bedste brillevalg. At man får et godt og personligt forhold til kunderne her i Jyderup er hyggeligt, og meget anderledes fra andre steder, jeg har arbejdet. Her kan vi følge op på kundens behov, og sikre os, at de er tilfredse med deres produkter. Det er en skøn kontrast, til det jeg kommer fra, siger hun til avisen.