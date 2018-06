Se billedserie Charlotte Carlsen er ny medarbejder - og style-coach, hos Nyt Syn i Jyderup. Bag hende ses indehaver Ditte Huus. Fotos: Elisa Hauerbach

Ny medarbejder er »style-coach«

Holbæk - 10. juni 2018

Charlotte Carlsen er ny medarbejder hos optikerforretningen Nyt Syn i Jyderup, hvis kunder også får gavn af hendes uddannelse som »style-coach«.

- Forskellen på en stylist og en style-coach, eller stil-coach som jeg selv kalder det, er at stylisten skaber et bestemt look, hvor coachen går ind og hjælper med at finde en personlig stil, der så kan kombineres og »kantes« i forskellige retninger, fortæller Charlotte Carlsen.

Hun forklarer, at det i forbindelse med påklædning vil sige, at man har en fast base af tøj, som man befinder sig godt og trygt i - og som man kan tilføje andre farver eller stilarter for at skabe kontrast eller fremhæve enkeltdele. Det samme gælder i forhold til valg af briller, hvor hun også kan være med til at finde frem til eksempelvis en form der klæder kundens ansigt og farve valg der enten harmonerer med - eller skiller sig ud fra - tøjet.

- Det kan være, man ønsker en klassisk hverdagsbrille og en anden, mere farverig til fester - eller et par solbriller, der har masser af dramatik og spændende detaljer, siger hun.

Før hun begyndte at arbejde hos Nyt Syn i Jyderup, har hun været i en tilsvarende butik de sidste fem år, så branchen er slet ikke ny for hende.

- Jeg skal selvfølgelig lige ind i arbejdsgangene her, men føler at jeg er blevet taget vældigt godt imod - både af indehaver Ditte Huus og af kunderne. Jyderup er en super-hyggelig by at arbejde i, og alene turen herop fra Sorø, hvor jeg bor, er så smuk at jeg glæder sig til den, hver morgen, slutter hun. Man kan møde Charlotte Carlsen i Nyt Syn, der ligger på H.P. Folkmannsvej, stort set hver dag.