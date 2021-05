Kærblomst Allé er en del af Landlyst-udstykningen i den sydlige del af Svinninge, hvor en ændret lokalplan skal sikre, at der kan bygges flere rækkehuse i stedet for parcelhuse.

Ny lokalplan giver plads til flere huse

I denne uge har klima- og miljøudvalget indstillet til økonomiudvalget, at forslaget til den nye lokalplan sendes i høring fra den 25. maj til den 22. juni. Der vil blive holdt et borgermøde den 15. juni.

I stedet for 123 boliger vil det med en ny lokalplan blive muligt at opføre i alt 166 boliger på Landlyst-udstykningen i den sydlige del af Svinninge.

