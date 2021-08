Her ses en del af det område bag Orøhallen, som er omfattet af en ny lokalplan, der vil give mulighed for, at flere foreninger kan få opfyldt deres ønsker til aktiviteter. Foto: Kaj Ove Jensen

Ny lokalplan giver mulighed for flere aktiviteter

Holbæk - 13. august 2021 kl. 05:51 Af Kaj Ove Jensen

Med en ny lokalplan bliver der skabt en række nye muligheder i området bag Orø Hallen på Brøndevej. Forslaget kan ventes endeligt vedtaget, efter at klima- og miljø­udvalget har indstillet til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at lokalplanen godkendes.

Det er dog næppe sandsynligt, at de mange nye tiltag, der åbnes op for, alle kommer inden for de næste par år. Det er flere foreninger og institutioner, der har ønsket at kunne få udvidede muligheder for akviteter inden for idræt, foreningsliv, undervisning og fritid.

Den nye lokalplan åbner således for, at der kan bygges til Orø Hallen, og at der kan opføres en ny bygning til foreningsfaciliteter.

Der kan etableres en multi­bane og samt baner til tennis og padel.

Lege- og idrætsfaciliteter, her under for eksempel en bålhytte eller en pavillon, er andre muligheder.

Mere natur og et areal til fælles parkering er også elementer i den nye lokalplan, der omfatter 3,1 hektar.

Nogle konkrete ønsker Der er fremsat konkrete ønsker om udendørs og indendørs faciliteter til skolen og daginstitutionen på Orø. Foreningen Øasen har ønsker om en pavillon og udendørs rekreative faciliteter.

Togklubben Orø, der blandt andet står for driften af Orø Toget, er hjemløs og har ønske om en bygning. Andre ønsker er et lokale til et nyt lokalhistorisk museum og en kælkebakke.

Forslaget til den nye lokalplan var i høring i fire uger i maj, hvor der også var et borgermøde.

Der er indsendt ni skriftlige høringssvar. Nogle af dem har givet anledning til ændringer i den endelige plan, men det er ikke så omfattende, at det kræver en fornyet høringsperiode.

Blandt ændringerne er en tydeligere markering af den eksisterende pétanque-bane og parkeringsarealet langs Brøndevej.

Desuden sikres et større areal til fodboldbaner, ligesom mulighed for frugttræer og -buske er tilføjet som en naturlig afgrænsning af lege- og idrætsfaciliteter.

Modsatrettede ønsker Nogle af høringssvarene havde modsatrettede ønsker til, hvordan området kunne indrettes. Der var blandt andet et ønske om, at fodboldbaner fortsat skulle fylde det meste af området. På den anden side var der ønsker om, at nye aktiviteter skulle have meget plads.

Overordnet set er det ønsket, at der skabes mere liv på området for at koble det bedre sammen med resten af Bybjerg.