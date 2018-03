Se billedserie Den gamle Superfos-fabrik på lidt over 25.000 kvadratmeter huser flere forskellige virksomheder, der ikke falder ind under bestemmelsen i den gældende lokalplan, og det betyder i første omgang dispensation og senere en ny lokalplan. Foto: Per Buurgaard Christensen

Ny lokalplan for stor fabriks-bygning

Holbæk - 27. marts 2018 kl. 20:24 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lokalplanen for den tidligere Superfos-fabrik på Skimmedevej 10 ved Vipperød giver udelukkende mulighed for at anvende ejendommen til emballagevirksomhed og erhverv inden for beslægtede områder.

Alligevel har ejendommen på lidt over 25.000 kvadratmeter i flere år været anvendt af forskellige virksomheder efter lukningen af Superfos i 2007.

Nu ønsker ejendommens ejer at få lovliggjort tilstedeværelsen af de virksomheder, der allerede er etableret på stedet og at give mulighed for at udleje til nye virksomheder, skriver dagbladet Nordvestnyt tirsdag.

En af de store lejere, Primodan A/S, holder sig inden for den gældende lokalplan, da den, ligesom Superfos, producerer plastemballage.

De andre virksomheder beskæftiger sig med håndværksmæssig produktion, lager, værksted og administration, som altså falder uden for anvendelsesbestemmelsen i den gældende lokalplan.

- Det sker nu, fordi det er i forbindelse med brandsikring og flugtveje. Det har hele tiden været meningen, det skulle på plads, men indtil nu har vi bare kørt efter de gamle planer, siger Filip Dyvekær, Klint, hvis selskab ejer bygningen.

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg har indstillet til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at der gives en dispensation, der maksimalt gælder i tre år. Inden for den periode skal der så udarbejdes en ny lokalplan, der udvider anvendelsesmulighederne.

Virksomheden ejes af A/S L/Ejendom II, der tegnes af Filip Dyvekær, Klint, som siden 2007 har været med i ejerkredsen. Indtil sommeren 2017 var det sammen med Hasse Rasmussen, tidl. Holbæk, nu København, som er ved at trække sig helt fra ejendomsmarkedet.

De to ejendomsmatadorer gik i 2007 sammen om overtagelsen af den gamle Super­fos-ejendom i selskabet Skimmedevej 10 A/S, hvor de hver ejede 50 procent.

Selskabet er nu opløst og ejerskabet er overgået til A/S ­L/Ejendom II.