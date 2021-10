Bygningerne er forfaldne og store dele af den tidligere Primodan-grund på Østerled er tilgroet. Et forslag til en ny lokalplan sendes snart i høring, og hvis lokalplanen vedtages, kan der opføres omkring 150 boliger i et seniorbofællesskab. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Ny lokalplan for seniorboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Ny lokalplan for seniorboliger

Holbæk - 06. oktober 2021 kl. 16:24 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

Omkring halvanden hundrede boliger i et seniorbofællesskab på Østerled i Holbæk ser ud til at være kommet et skridt nærmere. Et forslag til en ny lokalplan for det 2,35 hektar store areal er klar til at blive sendt i høring.

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillede tirsdag at sende forslaget i høring. Sagen skal via økonomiudvalget til endelig godkendelse i kommunalbestyrelsen, før forslaget kan sendes i fire ugers høring.

I august sidste år besluttede politikerne at sætte gang i arbejdet med en ny lokalplan. Det skete på baggrund af en ansøgning fra en privat projektudvikler, Tetris A/S, København, som har udviklet lignende bebyggelser i Slagelse og to steder i Næstved. Den fælles betegnelse er Agorahaverne.

I de politiske dagsordner omtales det, at seniorboliger er en efterspurgt boligform i Holbæk by. Boligstrategien nævner, at mange ældre søger mindre, let tilgængelige boliger i byen. De nye ældreboliger bliver opført på Østerled 20-24, som tidligere husede Primodan Food Machinery. Virksomheden gik konkurs i 2010 og flyttede i et nyt selskab med navnet Primodan A/S til den gamle Superfos-bygning i Vipperød.

Ændret placering Der er sket nogle ændringer i projektet i forhold til den skitse, der blev fremlagt for seniorbofællesskabet for lidt over et år siden. Der er stadig tale om at opføre to karrébebyggelser, men karreen nærmest Østerled er roteret 90 grader, så den kommer til at være placeret i nord-sydgående retning.

Det er sket for at anlægge parkeringsarealerne, så bliver bedre fordelt på grunden og dermed kommer tættere på den anden karré, der ligger længst mod øst, over mod Kirsebærstien. Den østlige karré placeres stadig i øst-vestgående retning.

Tidligere var det tanken, at hver af de to karreer skulle opføres i to-tre etager. Af byggetekniske årsager er det forenklet, så den vestlige karré, mod Østerled, alene opføres i tre etager (maksimalt 12 meter), mens den østlige karré holdes i to etager.

To og tre rum Ifølge planen vil der blive opført cirka 152 boliger, der vil blive en blanding af boliger til singler og par. Der er planlagt torumsboliger på cirka 54 kvadratmeter og trerumsboliger på cirka 78 kvadratmeter.

Hver af de to karreer vil få en overdækket atriumgård. Desuden vil der blive opført fælleshuse, gæsteboliger og aktivitetsarealer i tilknytning til atriumgårdrummene.

Når det gælder parkeringsnormen arbejder lokalplanforslaget med en halv p-plads pr. bolig. Det afviger fra kommuneplanens generelle rammer, og det skyldes, at seniorboliger falder i kategorien "mindre boliger med større indendørs såvel som udendørs fælles friarealer".

Den nedsatte parkeringsnorm er fastsat for at opnå en nedsættelse af CO2-udledningen. Samtidig frigives der plads til de grønne friarealer, der betyder gode mødesteder og plads til aktiviteter for de ældre.

Høj bæredygtighed Projektudvikleren arbejder også med en at etablere en delebils-ordning samt gode forhold for fodgængere og cyklister.

Konceptet med Agorahaverne udvikles med fokus på projektets samlede energi- og ressourceforbrug. Målsætningen er et CO2-neutralt byggeri, der vil kunne opnå certificeringen DGNB Guld som et udtryk for et højt niveau for bæredygtighed.

Energivenlige varmepumper skal sørge for at omdanne luft til varme i boligerne og varmt vand i hanerne. Udvikleren har også en plan om at montere solceller på tagene, og det skal være med batteri, som kan opsamle den strøm, der ikke bruges, mens solen skinner, til senere brug.

Tidligere protester Grunden har siden 2011 været ejet af Kristensen & Christensen ApS, som stadig ejer grunden. Den nye lokalplan skal afløse den gældende lokalplan, der blev vedtaget i 2013 på grundlag af et andet projekt med boliger.

Det er nødvendigt med en ny lokalplan, fordi det aktuelle projekt ikke kan rummes inden for 2013-lokalplanen. Det tidligere boligprojekt gav i øvrigt anledning til protester fra nogle af naboerne på grund af frygt for indbliks- og støjgener. Det endte med, at Natur- og Miljøklagenævnet i maj 2013 afviste klagen.

Det nævnes i teksten i dagsordenen til det aktuelle projekt, at bygningerne i videst muligt omfang er placeret midt på grunden for at minimere skyggepåvirkningerne. Der skulle desuden være taget hensyn ved placeringen i forhold til parcelhusene, blandt andet med større afstand til skel end bygningsreglementet foreskriver.