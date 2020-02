Det pågældende areal ligger umiddelbart syd for fodboldboldstadion og sportellet, som ses i baggrunden. Foto: Kaj Ove Jensen

Ny lokalplan åbner for erhverv i sportsbyen

Holbæk - 17. februar 2020 kl. 18:30 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu afklares det snart, om der skal tillades kontorerhverv og liberalt erhverv, som ikke har tilknytning til idræt, sundhed eller kultur, på et areal i Holbæk Sportsby.

Økonomiudvalget skal i overmorgen, onsdag, indstille til kommunalbestyrelsen, om et forslag til et tillæg til lokalplanen for sportsbyen samt et tilhørende kommuneplantillæg skal vedtages.

Det ventes, at et flertal i økonomiudvalget siger ja, efter at fire medlemmer i klima- og miljøudvalget har indstillet til økonomiudvalget, at planerne vedtages.

Det var fire medlemmer fra Socialdemokratiet, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti og Venstre. Imod stemte Enhedslisten, der stadig ikke mener, der bør åbnes for liberale erhverv.

Det handler om byggefelterne B og C med et samlet grundareal på 978 kvadratmeter lige syd for sportsbyens fodboldstadion.

I den gældende lokalplan er det et krav, at der i en bygning på arealet kun må være aktiviteter, der har relation til idræt, sundhed eller kultur.

Byggeretterne er atter solgt Byggeretterne på arealet var tidligere solgt til entreprenør Morten C. Henriksen, Hagested.

Men handlen gik tilbage for et års tid siden, da der ikke kunne gives tilladelse til den udvidede anvendelse.

Efter at der blev sat gang i processen med et ændret plangrundlag, blev arealet atter udbudt, og den tidligere ejer var den eneste byder via selskabet HSB Erhverv.

Handlen, der i september 2019 blev godkendt af kommunalbestyrelsen, betyder, at grunden overtages en måned efter, at lokalplanen er vedtaget.

Senest tre måneder efter vedtagelsen skal ejeren søge byggetilladelse.