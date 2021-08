Fra på tirsdag og derefter hver tirsdag er der Fars Legestue, der naturligvis også er for børn, på Holbæk Bibliotek i Nygade. PR-foto

Ny legestue for fædre og deres små børn

Tirsdag den 10. august slår Fars Legestue for første gang dørene op på Holbæk Bibliotek. Her kan fædrene tage deres 0-5-årige børn med og mødes med andre fædre.

Mødregrupper er efterhånden et veletableret fænomen, men der er også stigende fokus på at lave tilbud til fædre med småbørn.

Således kan fædre med børn i 0-5-års alderen fra på tirsdag den 10. august tage børnene med en tur på biblioteket i Holbæk. Her kan de lege med børnene og samtidig møde andre fædre og børn.

Tilbuddet hedder Fars Legestue og er blevet til i et samarbejde mellem Holbæk Bibliotekerne, Sundhedsplejen i Holbæk Kommune samt organisationerne Mødrehjælpen, Home-Start familiekontakt og Forum for Mænds Sundhed.

Fars Legestue findes også andre steder i landet.

I en pressemeddelelse fra Holbæk Bibliotekerne beskrives Fars Legestue som et sted, hvor fædre med børn i alderen 0-5 år kan komme og være aktive sammen med deres børn og møde andre fædre. Det kan være fædre, der er på barsel, eller som har en hjemmedag med ungerne.

På Holbæk Bibliotek i Nygade er der fremover Fars Legestue hver tirsdag mellem klokken 11 og 13, men man kan komme og gå som det passer ind i dagsrytmen. Hvis barnet skal sove, er der også plads til barnevognen.

Der vil også være nogle værter til stede i form af frivillige fra Mødrehjælpen og Home-Start familiekontakt. De vil være med til at skabe god stemning og sikre, at der altid er kaffe på kanden.

Ifølge pressemeddelelsen vil sundhedsplejen normalt deltage, men på grund af den igangværende strejke blandt sygeplejerskerne kan det ikke lade sig gøre i øjeblikket.

Legestuen bliver som nævnt åbnet i samarbejde med Forum for Mænds Sundhed, der kører projektet Far for Livet, støttet af Nordea-fonden.

- Vi er utrolig glade for, at Holbæk vil være med til at skabe gode rammer for fædre og børn ved at åbne en Fars Legestue, siger sekretariatschef i Forum for Mænds Sundhed, Mie Møller Nielsen i pressemeddelelsen.

- Vores arbejde med fædre viser, at mange fædre ønsker at være mere aktive sammen med deres børn, men de ved ikke altid, hvor de skal finde disse aktiviteter. Derfor er Fars Legestue et rigtig godt koncept til at invitere fædre med deres børn indenfor, tilføjer hun.

Øremærket barsel til fædre er på vej i Danmark, og derfor tror organisationerne, at man kommer til at se flere fædre, der vælger at tage barsel.

Det har en stor betydning at far og barn får en god relation helt fra starten af barnets første leveår. Det vil parterne bag Fars Legestue i Holbæk gerne bakke op om, bemærker de i pressemeddelelsen.

Holbæk Kommunes sundhedspleje har i forvejen en såkaldt »Far-ambassadør« og har taget initiativ til samarbejdet omkring Fars Legestue.

Også på biblioteket, der lægger lokaler til, ser man frem til at byde fædrene og børnene inden for.

- Vi blev glade da Sundhedsplejen tog fat i os, og vi glæder os til at blive et sted, hvor børn og deres fædre vil komme og hygge sig og lege under deres barsel. Desuden håber vi, at det vil give anledning til et smut på biblioteket for en masse gode læsestunder, siger børnebibliotekar og tovholder for Fars Legestue Holbæk, Amalie Worch, i pressemeddelelsen.