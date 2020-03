»Landsforeningen mod svinefabrikker« blev stiftet ved en stiftende generalforsamling lørdag. Foto: Mie Neel

Ny landsforening med talsperson fra Tuse Næs

09. marts 2020

Ved en stiftende generalforsamling i Aarhus er »Landsforeningen mod svinefabrikker« blevet etableret. Med i initiativgruppen er Miljøforeningen på Tuse Næs, og en af talspersonerne for den nye landsforening er Helene Meden Hansen fra Løserup på Tuse Næs.

- Flere og større svinefabrikker skyder frem, og det sætter naboer, sundhed og natur under voldsomt pres. Over hele landet frygter naboer for MRSA-smitte og forurening med ammoniak, metan og svovlbrinte, der blandt mange andre gener giver luftvejssygdomme og diarré. Stanken er ofte så slem, at man ikke kan gå udenfor. Døgnet rundt oplever omkringboende larm fra tonstunge lastbiler og hylende svin. Men vi kæmper ikke kun for mennesker. Det her handler lige så meget om biodiversitet, grundvand og dyrevelfærd, siger Helene Meden Hansen, i en pressemeddelelse efter stiftelsen af foreningen.

Det er to år siden, »Netværk mod svinefabrikker« blev dannet af en række enkeltpersoner fra hele landet samt organisationerne Noah, Greenpeace, Frie Bønder - Levende Land samt Miljøforeningen på Tuse Næs.

Inspiration og erfaringer fra Tuse Næs På den stiftende generalforsamling i Aarhus lørdag deltog 65 personer. Helene Meden Hansen havde et indlæg med inspiration og erfaringer i forhold til høringer og klager. Blandt de faglige oplægsholdere var Kjeld Hansen (forfatter og journalist), Kristian Sloth (landbrugspolitisk rådgiver i Green­peace), Jakob Bønløkke (overlæge ved Arbejdsmedicinsk Klinik, Aalborg Universitetshospital), Anna Kornum (faglig rådgiver for Anima) og Søren Egge Rasmussen (Enhedslisten).

Ifølge pressemeddelelsen vil den nye landsforening »styrke rettighederne for lokalsamfund og lokalpolitikere i de områder, hvor industrilandbruget skader sundhed og natur. Begge parter føler sig magtesløse, efter at en lovændring i 2017 reelt fratog kommunerne retten til at afslå ansøgninger om udvidelse af svinefarme ud fra lokale hensyn som fx nabogener eller turisme«.

Landsforeningen mod svinefabrikker ønsker blandt andet at arbejde for at begrænse svineproduktionen og forbedre dyrevelfærden, og at industrilandbrug sidestilles med anden forurenende industri, så de reguleres efter samme strammere lovgivning, hedder det.

Den nye landsforening ønsker også at begrænse landbrugets udledninger af lugt, ammoniak, kvælstof og andre stoffer, der skader naturen og menneskers helbred, og at styrke biodiversiteten og modstandsdygtigheden i den danske natur gennem sunde økologiske principper og processer, oplyses det i pressemeddelelsen.