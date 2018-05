Ny labyrint blev indviet

- Den ser spændende og sjov ud. Og jeg tror helt sikkert, jeg kommer til at bruge den. For jeg arbejder i en daginstitution, og vi går tit på biblioteket. Så det vil være oplagt, at vi også bruger skulpturen. For eksempel, når vi skal spise frokost, sagde Susanne Olsen, som blev endnu mere begejstret, da hun fik at vide, at børnene faktisk gerne må tegne og ridse skulpturen og lege på, over og under den.