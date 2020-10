Bent Brandt taler de konservatives sag, indtil Michael Suhr er fit for fight. Privatfoto

Ny kvartet på plads i byrådssalen

Sygdom eller for stort arbejdspres. Der kan være mange årsager til, at en politiker må stoppe helt eller midlertidigt. Den seneste måned har det givet plads til fire nye ansigter i Holbæk Kommunalbestyrelse.

Den ene af de fire nye er sådan set ikke ny. Det er Venstres Søren Harboe Rasmussen, som i april kom i kommunalbestyrelsen som vikar for den stressramte Morten Bjørn Nielsen.

Nu har Morten Bjørn Nielsen dog valgt at sige helt stop, og dermed er Søren Harboe Rasmussen garanteret en plads i byrådssalen indtil udgangen af næste år.

I 2008 blev han »praktikplads-jæger« på produktionsskolen NV-Pro, hvor han også nåede at være vandrehjemsvært i Nykøbing. Han forlod NV-Pro i 2018, og i dag kører han skolebus for Søbækskolen.

Hos Dansk Folkeparti rykkede Solveig Rasmussen ind i kommunalbestyrelsen med meget kort varsel efter, at Asbjørn Gerting Olsson tidligere på ugen meddelte, at han ønsker at træde ud.