Ny kontorleder hos entreprenør

Holbæk - 09. oktober 2020 kl. 19:37 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen

De 32 ansatte på Niras' kontor i Holbæk har fået en ny daglig leder. Det er Thomas Klint Martinsen, 43 år, der er uddannet forstkandidat og dertil har en dip­lom­uddannelse i ledelse.

For Thomas Klint Martinsen er det ikke mindst indsatsen i lokalområdet, der tæller.

- Jeg brænder for udvikling og for at medvirke til at gøre en positiv forskel i lokalområdet. I Niras har vi en utrolig god samarbejdsånd, og på tværs af vores mange fagområder og lokaliteter støtter og udnytter vi hinandens styrker, siger han i en pressemeddelelse.

Han afløser Astrid Zeuthen Jeppesen, der har været kontorleder i Holbæk siden august 2012. Hun vil stadig i mindre omfang være i Holbæk, men vil ellers fremover mest være på hovedkontoret i Allerød.

Havnefront og cykelsti Niras er en af Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomheder, og udover kendte prestigeprojekter som Lille Langebro og Axel Towers i København har virksomheden i mange år været dybt involveret i Holbæk-området. Blandt de lokale projekter, der er bidraget til, kan nævnes den 380 kilometer lange cykelrute Istidsruten, renoveringen af havnefronten i Holbæk og anlægget af Tuse Næs Stien, der har sikret bedre og tryggere forhold for cyklister.

Thomas Klint Martinsen er nyansat hos Niras. De seneste fire år har han været enhedschef i Vejdata og Genopretning i Københavns Kommune.

Hans lokale engagement afspejles i det forhold, at han tidligere (til 2016) har været afdelingsleder i Natur, Miljø og Trafik i Odsherred Kommune, og nu efterfølgende også sidder i byrådet. Han er desuden bosat i Veddinge med sin kone og sine fire sønner på 12, 13, 18 og 19 år.

Cirkulær økonomi og bæredygtighed Thomas Klint Martinsen vil arbejde for at fortsætte den positive udvikling i lokalområdet, der har været, siden kontoret i Holbæk åbnede i 2008. Han er glad for at kunne medvirke til at skabe en attraktiv arbejdsplads i lokalområdet, så lokale ingeniører og andre højtuddannede ikke behøver at flytte eller pendle til København på grund af arbejde.

Bæredygtighed er et kerneområde for Niras. På den baggrund ser Thomas Klint Martinsen også meget frem til at besøge Niras' nuværende samarbejdspartnere for at udbrede kendskabet til, hvad lokalkontoret i Holbæk kan bidrage med.

- Det er oplagt at tænke cirkulær økonomi og bære­dygtighed yderligere ind i udviklingen af Holbæk Havn. Vi skal også udnytte den nyeste viden inden for etablering af kunstgræsbaner, som blandt andet Odsherred har sat penge af til, siger Thomas Klint Martinsen i pressemeddelelsen.